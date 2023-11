Rinnovo Osimhen e ritorno in campo: Meluso svela tutto

Il Direttore Sportivo del Napoli Mauro Meluso ha annunciato novità importanti sul rinnovo di Osimhen nel pre partita di Napoli-Union Berlino.

Mentre il Napoli è concentrato sugli impegni di campo, tra cui la sfida che si disputerà a breve contro l’Union Berlino, la dirigenza è al lavoro su vari temi. Il DS del Napoli Mauro Meluso ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti prima della sfida di Champions degli azzurri.

Arrivano novità importanti sul rientro in campo e sul rinnovo di Victor Osimhen.

Meluso lancia un messaggio sul rinnovo di Osimhen

Questa sera – come ormai da alcuni impegni a questa parte – il Napoli non potrà contare su Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è alle prese con l’infortunio rimediato in nazionale, ma il rientro è sempre più vicino. Il tema Osimhen è stato toccato dal Direttore Sportivo del Napoli Mauro Meluso ai microfoni di Mediaset prima di Napoli-Union Berlino.

Meluso si è espresso sul rientro in campo dell’attaccante nigeriano: “Il rientro in campo non è ancora certo. Sono decisioni dello staff medico, farà altri esami e cercheremo di metterlo in campo il prima possibile”. Ovviamente al DS azzurro è stato chiesto a che punto fosse la trattativa per il rinnovo di Osimhen: “Si sta parlando da qualche mese. Certo, si è prolungata la situazione ma vedremo strada facendo”.

Il Direttore Sportivo del Napoli si è poi concentrato sul match contro l’Union Berlino: “Le partite sono sempre da giocare, con grande intensità e rispetto dell’avversario. Questa squadra ci ha già messo in difficoltà all’andata e dobbiamo mettere grande intensità”. Infine parole al miele verso Giacomo Raspadori, che non sta facendo rimpiangere Osimhen finora: “Per il Napoli è stato un investimento importante. C’è stato l’occhio lungo perché ha grandi qualità tecniche e umane. Tra le altre cose è anche uno dei titolari della Nazionale. Osimhen è rientrato oggi”.

Dunque diversi i temi affrontati da Meluso, ma altrettanto interessanti ed importanti per il Napoli.