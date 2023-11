ULTIM’ORA Napoli-Union Berlino: nuovi scontri tra tifosi

A poche ore dal match di Champions League del Maradona, ovvero Napoli-Union Berlino, arrivano degli sviluppi importanti inerenti i tifosi del club tedesco.

Dopo gli episodi accaduti ieri sera a Napoli – con protagonisti in negativo i tifosi dell’Union Berlino – è salita ulteriormente l’allerta in città. Le Forze dell’Ordine sono in continuo aumento per contenere i tanti tifosi tedeschi.

A ridosso dell’incontro in programma alle 18:45, arrivano alcuni sviluppi inerenti i tifosi ospiti.

Sale l’allerta verso Napoli-Union Berlino: la situazione

Gli scontri avvenuti nella serata di ieri tra i supporters dell’Union Berlino e le Forze dell’Ordine hanno aumentato lo stato di allerta in città. Il Comune di Napoli insieme alle autorità competenti ha deciso di accrescere le unità presenti per limitare l’assalto dei tanti tifosi tedeschi presenti a Napoli.

Intanto coloro che si sono resi protagonisti degli scontri – circa 250 tifosi dell’Union Berlino – hanno lasciato già Napoli per ritornare in patria. Questi ultras tedeschi d’altronde non erano neanche provvisti di un biglietto per assistere al match del Maradona. Ciò evidenzia ulteriormente quanto questi soggetti sia accorsi a Napoli solo per creare tafferugli e paura in città.

L’allerta però non si abbasserà, ed anzi è stata ulteriormente innalzata. Come riporta l’edizione online de Il Mattino, sono in arrivo circa duemila tifosi tedeschi a Napoli. Le autorità e la Digos sono già al lavoro per contenere l’arrivo in massa di questi tifosi. Il monitoraggio è previsto in aeroporto, nella stazione centrale di Napoli e sull’autostrada A1. Dunque le Forze dell’Ordine continuano a lavorare strenuamente per far si che non ci siano ulteriori scontri e problemi causati dai supporters tedeschi.

Purtroppo però la situazione non mostra cenni di pace e tranquillità, ed anche in questi minuti si stanno verificando altri episodi spiacevoli. Come raccolto da ANSA, si sono verificati degli scontri tra i tifosi del Napoli e quelli dell’Union Berlino a Fuorigrotta, proprio a pochi passi dallo stadio Diego Armando Maradona. Il clima continua ad essere ostile, con segnali che diventano sempre più preoccupanti in avvicinamento del match. Le Forze dell’Ordine proveranno a riportare la normalità tra le strade della città, ma al momento non si è verificato alcun segnale distensivo. Aumenta dunque la preoccupazione tra i cittadini di Napoli, soprattutto per chi si trova nei pressi dello stadio. A poco meno di due ore del match sono ancora in corsa alcuni scontri, ma la speranza e che vengano sedati e sia riportata la pace in città.