Napoli-Union Berlino, tifosi riuniti a Piazza Municipio: la situazione

L’avvicinamento a Napoli-Union Berlino non è stato dei migliori, a causa della violenza dei tifosi tedeschi. Un secondo raduno dei tedeschi poco fa è stato fermato dalle forze dell’ordine.

Siamo giunti al giorno di Napoli-Union Berlino. Purtroppo in queste ultime ore, a prendersi la scena non sono state le dichiarazioni dei protagonisti, ma eventi ben più gravi.

I supporters tedeschi hanno assaltato la città di Napoli, creando diversi danni. Poco fa un nuovo raduno di tifosi tedeschi è stato sedato dalle autorità.

Napoli-Union Berlino, avvicinamento al match difficile e ostico

Pian piano ci avviciniamo al match che andrà in scena al Maradona alle 18:45, ma ciò che è accaduto nelle ultime ore non lascia tranquilli. Ieri sera un vasto gruppo di tifosi dell’Union Berlino ha iniziato ad assalire la città di Napoli, creando non pochi danni. Ovviamente questi gesti hanno gettato nella paura gli abitanti di Napoli, che si sono mostrati visibilmente preoccupati per questa situazione.

Nella giornata odierna, i tifosi dell’Union Berlino avevano programmato un nuovo raduno. L’incontro era fissato per le ore 13:00 a Piazza Municipio, e da lì sarebbe potuto partire un nuovo assalto come accaduto ieri. Le forze dell’ordine sono intervenute in maniera tempestiva per evitare ulteriori problemi per le persone e le ricchezze della città. Le autorità accorse sul posto hanno riunito i tifosi tedeschi che si trovavano a Piazza Municipio e trasportati in pullman verso il Maradona.

Al momento dunque la situazione è sotto controllo, ma l’avvicinamento al match continuerà ad essere sotto la massima allerta delle forze dell’ordine.