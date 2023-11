Il Comune firma l’ordinanza: “Divieto in occasione di Napoli-Union Berlino”

Il Comune di Napoli ha annunciato il divieto in occasione di Napoli-Union Berlino: firmata l’ordinanza, sarà impossibile farlo nel giorno del match di Champions League.

È arrivato il giorno di Napoli-Union Berlino. Oggi, alle ore 18:45, andrà in scena la prima giornata di ritorno della fase a gironi di UEFA Champions League.

La squadra di Rudi Garcia avrà una grande occasione per ipotecare la qualificazione agli ottavi di finale. La classifica del Gruppo C vede il Real Madrid primo a punteggio pieno con 9 punti, il Napoli secondo con 6 punti e a seguire Braga a 3 e Union Berlino fanalino di coda con 0 punti. In caso di vittoria, i partenopei raggiungerebbero quota 9 punti, mettendosi a +6 dal Braga terzo che sarà chiamato all’impresa in serata con il Real Madrid al Santiago Bernabeu.

L’Union Berlino dal canto suo proverà quantomeno a dare fastidio al Napoli, ma le dodici sconfitte consecutive tra campionato e coppa pesano come un macigno sul morale dei tedeschi. Ma Garcia ha già detto di non sottovalutare il match, la Champions può regalare sempre spiacevoli sorprese.

Sarà vietato in occasione di Napoli-Union Berlino

Napoli-Union Berlino è quindi una partita importantissima per il passaggio del turno, ma che non vedrà il Diego Armando Maradona dalle grandi occasioni. Infatti, anche a causa dell’orario scomodo in un giorno lavorativo, non è previsto il sold out, con solo le due Curve superiori che registrano il tutto esaurito. Biglietti ancora disponibili invece in tutti gli altri settori dello stadio. Nonostante ciò, il Comune di Napoli ha firmato un’ordinanza che vieta vendita di bevande alcoliche in contenitori di vetro e plastica rigida in occasione della partita di quest’oggi.

Questa l’ordinanza firmata e apparsa sul sito ufficiale del Comune: “Divieti, per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak, o qualsiasi altro materiale consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta e di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a titolo oneroso, in occasione dell’incontro di calcio “Napoli – Union Berlino” valevole per la fase a gironi della “Champions League”, in programma alle ore 18.45 di mercoledì 8 novembre 2023 presso lo stadio “Diego Armando Maradona” in Napoli”.