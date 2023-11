UFFICIALE – Il Giudice Sportivo non perdona, punito il Napoli: il motivo

In questi minuti è arrivata la sentenza del Giudice Sportivo che punisce la SSC Napoli in seguito a un accaduto verificatosi in occasione del match dello stadio Arechi contro la Salernitana.

Il Napoli esce con una vittoria dallo stadio Arechi e ora si riaffaccia alla Champions League, con l’obiettivo di ipotecare il passaggio agli ottavi di finale della UEFA Champions League contro l’Union Berlino. Un match alla portata per gli uomini di Rudi Garcia, che all’andata si imposero per 1-0 ai danni dei tedeschi, che vivono un momento che sfiora il drammatico.

Dopo di che, i tifosi del Napoli avranno modo di sostenere nuovamente dal vivo i propri beniamini nel match interno contro l’Empoli, l’ultimo prima della sosta per le Nazionali, la terza di questa stagione. Intanto, il Napoli deve fare i conti, per quanto riguarda sempre il campionato, con la decisione ultima del Giudice Sportivo, che ha inflitto una multa alla società partenopea in occasione dell’ultima sfida di Serie A contro, per l’appunto, la Salernitana.

Multato il Napoli: il comunicato

Il Giudice Sportivo ha da poco resi noti i provvedimenti in seguito all’ultima giornata di campionato, che si è conclusa nelle scorse ore e che ha regalato importanti verdetti anche sul campo.

Multato anche il Napoli (2.000 euro di ammenda, ndr) , in occasione dell’ultima sfida contro la Salernitana, per “avere suoi sostenitori, al 37° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di gioco”.