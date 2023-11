Mercato Napoli, la Juve non vuole solo Zielinski: conferme sul nuovo obiettivo

Mancano ancora poco meno di due mesi all’inizio del mercato di riparazione e il Napoli deve guardarsi attorno: in particolare, Cristiano Giuntoli (ex ds azzurro, ora alla Juventus) monitora Piotr Zielinski e non solo.

Contro l’Union Berlino il Napoli si gioca una grandissima fetta di qualificazione agli ottavi di finale della UEFA Champions League. Un appuntamento che gli uomini di Rudi Garcia sono tenuti tassativamente a non fallire per complicare il percorso nella fase a gironi. Gli elementi per fare bene nel match di ritorno contro i tedeschi dell’ex Juventus Leonardo Bonucci ci sono tutti, considerando che il club di Bundesliga è in crisi profonda.

I partenopei, dunque, sono chiamati ad approfittare di tutto questo, con la speranza di ipotecare una qualificazione che permetterebbe a sua volta di aggiungere altra forza alle casse societarie in vista delle prossime sessione di mercato. A tal riguardo, le situazioni in casa azzurra sono perlopiù legate alla questione dei rinnovi di contratto: in primis, spunta Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco è in scadenza nel 30 giugno 2024 e nel caso in cui entro gennaio non dovesse trovarsi alcun accordo tra le parti, l’ex Empoli potrebbe già firmare un pre accordo con un’altra squadra in vista della prossima stagione. Su di lui c’è l’Inter, ma anche la Juventus dell’ex uomo mercato di Aurelio De Laurentiis, Cristiano Giuntoli. Quest’ultimo, intanto, tiene d’occhio un altro nome della formazione Campione d’Italia.

Calciomercato Napoli, la Juve pensa nuovamente anche a Zanoli

In attesa di scoprire quale sarà il futuro di un calciatore importante per il Napoli come il centrocampista Piotr Zielinski, il club del presidente Aurelio De Laurentiis è chiamato a guardarsi attorno anche per quanto riguarda altri calciatori.

Altra situazione contrattuale non chiarissima è quella legata all’esterno Alessandro Zanoli. Il classe 2000 non ha trovato ancora l’accordo con la società partenopea per il rinnovo e per l’adeguamento contrattuale, così come si è evinto nello sfogo delle scorse settimane del suo agente, Alessandro Moggi. Per questo motivo, l’ex direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, ora alla Juventus, ne segue attentamente le vicende.

Già in questi mesi si è parlato di un interessamento da parte della Vecchia Signora per Zanoli, che ha comunque un minutaggio limitato (giustificato ovviamente dalla presenza nel suo ruolo del capitano Giovanni Di Lorenzo, ndr). Nel caos in cui tra le parti dovesse continuare questa fase di stallo, ecco che Giuntoli potrebbe farsi sotto per strapparlo alla corte di Rudi Garcia.