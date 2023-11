L’ex Napoli consiglia Garcia: “Farei giocare lui titolare in Champions”

L’ex calciatore del Napoli lancia un consiglio a Rudi Garcia: ecco chi farebbe giocare dal primo minuto nel match di Champions League contro l’Union Berlino.

Manca sempre meno alla gara di Champions League che vedrà impegnato il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona contro i tedeschi dell’Union Berlino. La prima giornata di ritorno della fase a gironi si giocherà domani alle ore 18:45, mentre in serata si affronteranno Real Madrid e Braga per delineare la classifica del Gruppo C.

Attualmente il Napoli è al secondo posto a quota 6 punti a -3 dal Real capolista e +3 dal Braga terzo. In caso di vittoria contro l’Union Berlino, i partenopei salirebbero a 9 punti, mettendosi a +6 dal Braga che sarebbe chiamato all’impresa al Santiago Bernabeu. Ecco perché la gara di domani è fondamentale e andrebbe vinta a tutti i costi: la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League darebbe linfa vitale alla squadra, respiro a Rudi Garcia e darebbe soprattutto serenità all’ambiente.

Per questo motivo, Garcia è intenzionato a schierare la miglior formazione possibile, dando spazio agli uomini più in forma e lasciando da parte il turnover. In difesa tornerà Natan dopo il turno di squalifica in campionato, così come potrebbe rivedersi Mario Rui, lasciato in panchina contro la Salernitana per dare spazio a Mathias Olivera. Il solito ballottaggio in attacco Raspadori-Simeone è stato sempre vinto dal classe 2000 finora, grazie anche ai gol e le prestazioni di ottimo livello messe in mostra dall’ex Sassuolo.

L’ex Napoli consiglia Garcia: “Schiererei Simeone”

Raspadori infatti dovrebbe partire ancora lui dal primo minuto nella gara di Champions League. Eppure, c’è un ex Napoli che ha dato un consiglio al tecnico Rudi Garcia. Si tratta di Salvatore Bagni che, in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, ha consigliato di schierare Simeone titolare contro l’Union Berlino, anche per far riposare proprio Raspadori.

Bagni non si è limitato solo a commentare la prossima partita del Napoli, ma ha anche dichiarato (forse un po’ a sorpresa) di vedere nella squadra partenopea la vera rivale dell’Inter per lo scudetto. Alla domanda sul perché il Napoli resta ancora in corsa, lui risponde così: “Perché nessuno in attacco ha un’alternativa come Giacomo Raspadori, che sta facendo la differenza. L’Inter ha Sanchez, la Juve Milik e il Milan in questo periodo ha problemi con tutti gli attaccanti. Ma uno con la qualità di Raspa non ce l’ha nessuno, dietro Osimhen. E non dimentichiamo che c’è anche Simeone”.