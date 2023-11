Salernitana-Napoli è un derby molto sentito nella città di Salerno, così come dimostrato anche dalle ultime uscite pubbliche a riguardo. A far discutere, questa volta, è il legale del club granata, Francesco Fimmanò.

Grazie alla vittoria contro la Salernitana, il Napoli si affaccia al prossimo impegno di Champions League contro l‘Union Berlino con ottimismo. Un nuovo successo contro il club di Bundesliga, che è reduce da un momento horror tra campionato e coppe, lancerebbe la squadra di Rudi Garcia verso una qualificazione virtuale agli ottavi di finale della competizione. A quel punto, infatti, è plausibile pensare che tutte le attenzioni si concentrerebbero sulla vittoria del raggruppamento, anche se a tal riguardo il Real Madrid del grande ex Carlo Ancelotti ha un vantaggio non trascurabile.

Tuttavia, c’è chi da Salerno torna a commentare la sfida contro gli azzurri, destando nuove polemiche all’interno della tifoseria. Questa volta ad aver preso posizione è il legale del club di Danilo Iervolino, Francesco Fimmanò.

Salernitana, parla l’avvocato Fimmanò

L’avvocatore della Salernitana, Francesco Fimmanò, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo dell’ultimo match tra la compagine granata e il Napoli, che ha visto uscire vincitrice la squadra allenata da Rudi Garcia.

“Il Napoli mi è parso poco brillante e in grossa difficoltà rispetto alla scorsa stagione, anzi mi è sembrata una squadra del tutto normale. E’ una situazione sovrapponibile a quella della Salernitana”, ha dichiarato il legale nel corso della sua intervista concessa a Radio Punto Nuovo. “Col Napoli siamo stati in partita fino alla fine: il gol di Eljif Elmas arriva perché noi abbiamo messo in campo un altro attaccante e ci siamo sbilanciati in avanti. Si poteva pareggiare, ma occorre che vengano fuori i valori reali di questa Salernitana”.

Poi, ha aggiunto che “le attuali situazioni sono diverse da quelle dello scorso anno per entrambe le squadre”. “È un momento complesso per entrambi, speriamo che ne vengano fuori insieme”, ha poi dichiarato.