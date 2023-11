“Osimhen torna in tempo per il match”: Sky svela la data del rientro

C’è una data di rientro per il bomber del Napoli che potrà finalmente tornare a disposizione della squadra e di Rudi Garcia

Infortunato da quasi un mese Victor Osimhen che non si vede a Napoli e sui campi di allenamento di Castel Volturno da prima della sosta di ottobre. Il bomber nigeriano fino a quel momento era stato assoluto protagonista del Napoli, non solo in campo però. Al centro di tante dinamiche che hanno riguardato eventi di campo e non, Victor Osimhen è stato molto discusso durante questa stagione. Su tutti il momento in cui ha minacciato la società partenopea di ricorrere ad azioni legali per un filmato pubblicato sul canale ufficiale Tik Tok.

Il video ironizzava molto su una prestazione poco felice dell’attaccante. Osimhen non lo aveva gradito in quanto pubblicato senza il suo consenso. In mezzo a tante polemiche, il centravanti ha comunque realizzato i suoi gol per la squadra mettendone a segno 6 in otto presenze. Il nigeriano, convocato dalla Nigeria durante la sosta di ottobre, si era poi infortunato con la sua Nazionale. Per il momento ha saltato già quattro partite ma le assenze potrebbero essere meno di quante previste. Secondo il giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini, ci sarebbe già una data per il rientro del calciatore.

Osimhen presto in campo

Il nigeriano aveva quindi saltato già le partite contro Verona, Union Berlino, Milan e Salernitana. Da qualche giorno si trova nel suo Paese, come confermato dalla stessa società che gli ha fornito un permesso, per alcune dinamiche relegate a problemi familiari. Oltre a cercare di risolvere queste divergenze, tenendosi in contatto con tutto lo staff medico partenopeo, Osimhen ha seguito un iter riabilitativo per il recupero dall’infortunio che lo sta tenendo lontano dai campi da quasi un mese. Per il Napoli sarebbe un fondamentale rientro. Contare sul proprio uomo chiave per cercare una rimonta in campionato è essenziale.

Come riportato da Massimo Ugolini, che ha rilasciato un’intervista a Radio Goal in diretta su Radio Kiss Kiss, Osimhen rientrerà tra mercoledì e giovedì. Il giornalista ha spiegato che il nigeriano potrebbe riuscire a fare in tempo per essere presente allo Stadio Diego Armando Maradona in occasione della partita tra Napoli e Union Berlino. A quel punto il centravanti metterà nel mirino sicuramente il rientro in campo contro l’Atalanta per il match del 25 novembre o al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid per l’impegno del 29 novembre in Champions League.