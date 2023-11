Osimhen, slitta ancora il rientro? L’aggiornamento sul recupero

Quando ritornerà in campo Victor Osimhen? L’attaccante nigeriano rientrerà in città in questi giorni, per iniziare l’iter riabilitativo: potrebbe, però, slittare il suo recupero totale.

Victor Osimhen in questi giorni tornerà a Napoli: lasciate alle spalle le problematiche di natura personale in Nigeria, l’attaccante è pronto a rimettersi in sesto in vista del recupero dall’infortunio patito nel corso dell’ultima sosta per le Nazionali. Arrivano ulteriori aggiornamenti in merito anche a quella che potrebbe essere la sfida possibile per il rientro in campo del nigeriano. A tal riguardo, però, non sembrerebbero arrivare buone notizie: l’idea iniziale portava al ritorno in campo, dal 1′, nel match contro l’Atalanta, ma la cautela potrebbe farla da padrona. Ed ecco così che potrebbe slittare il rientro sul terreno di gioco del bomber azzurro.

Rientro Osimhen: ora nel mirino c’è il Real Madrid

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen scalpita per il suo rientro in campo dall’infortunio. A rilasciare ulteriori novità circa il suo possibile ritorno è l’edizione odierna de Il Mattino.

Stando a quanto rivelato dal quotidiano, la partita nel mirino ora sarebbe quella contro il Real Madrid. Possibile, dunque, che contro l’Atalanta Victor Osimhen ritorni sì disponibile, ma non dal 1′. Una notizia che sicuramente non farebbe piacere ai tifosi, che non avrebbero modo di avere un giocatore così importante da titolare in una sfida contro una delle big del campionato.