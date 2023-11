“Tutto merito di De Laurentiis”, che elogio per il presidente del Napoli

Salernitana-Napoli, elogio per il patron azzurro Aurelio De Laurentiis sulle colonne del quotidiano, la sua presenza ha inciso positivamente.

Il Napoli ha portato a casa i tre punti su un campo difficile come l’Arechi, in una gara sentita come il derby campano. A segnare le reti decisive il solito Raspadori, alla terza rete consecutiva ed Elmas, subentrato a partita in corso. Il tutto sotto gli attenti occhi del presidente De Laurentiis, che ha osservato la gara di fianco a Iervolino. Il patron azzurro continua a mostrare la sua vicinanza alla squadra, agli allenamenti come alle partite.

Corbo elogia De Laurentiis: “Il merito è suo”

Sulle colonne de La Repubblica, Antonio Corbo ha analizzato la situazione in casa Napoli, focalizzandosi sull’impatto di De Laurentiis sulle prestazioni della squadra. Di seguito un estratto della sua analisi:

“È indiscusso invece il merito di De Laurentiis, dall’affannato tweet spedito dopo la sbandata di Bologna con la plateale ribellione di Osimhen alla franca vittoria di ieri a Salerno. De Laurentiis si è accorto in tempo dei pericoli“.

Antonio Corbo ha poi aggiunto: “Per anomalo che sia, ha funzionato l’intervento del presidente a sostegno di Garcia. I lunghi giorni spesi a Castel Volturno hanno per ora migliorato i profili etici, tecnici, atletici”. Questa la conclusione del giornalista sulle pagine del quotidiano.