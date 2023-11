“Non lascio Napoli”: l’annuncio è da brividi

Le sue parole suonano come una dichiarazione d’amore diretta alla città di Napoli. Quanto dichiarato da un grande tifoso affezionato del Napoli fa venire i brividi a tutti i tifosi partenopei.

Il suo nome è legato allo spettacolo napoletano ed è uno degli attori più apprezzati a livello nazionale. Il suo volto è ormai abitudinario nelle case degli italiani, che amano divertirsi con la comicità irriverente di un personaggio come Biagio Izzo. Nato nella provincia di Napoli, l’attore negli anni ha visto esplodere in maniera esponenziale la sua notorietà, con diverse apparizioni televisive oltre che svariati film all’attivo. La sua più grande passione, però, è sicuramente il teatro: Izzo, infatti, negli anni ha sempre messo su spettacoli che ha portato in giro per Napoli e non solo. Un modo per restare il più possibile a contatto con i propri affezionati fan e che lo rendono tra gli attori più popolari tra i napoletani.

Nonostante la grande notorietà raggiunta, Biagio Izzo ha fatto però una scelta ben precisa: quella di restare a Napoli, a differenza di quanto fatto da altri artisti. L’attore è ora in teatro con “Balcone a tre piazze” e di recente ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa, non risparmiando parole al miele verso la sua città e i suoi concittadini. Scopriamo quelle che sono state le parole che hanno lasciato letteralmente senza parole i suoi numerosissimi fan.

Biagio Izzo fa scatenare i napoletani: avete sentito?

Biagio Izzo è ormai uno degli attori più amati dai napoletani: un legame, forte, sentitamente ricambiato, così come ammesso dallo stesso diretto interessato in una delle ultime uscite pubbliche.

Sarebbe troppo facile andar via e giudicare Napoli da lontano. Se vanno via i professionisti più capaci, gli intellettuali, gli artisti, lasciano la città alla mercé di altri che non la amano, e resterebbe ben poco. Sono qui dal 2003: abito al Vomero e restare è anche un modo per aiutare la propria città. Questa terra è benedetta, ricca di forti energie e forse ne siamo influenzati in maniera del tutto positiva. Napoli è una delle cose a cui tengo di più

Parole che fanno letteralmente scatenare i napoletani, letteralmente incantati dalle parole e dal senso di appartenenza dimostrato ancora una volta dall’attore Biagio Izzo, ora di nuovo in scena a teatro con “Balcone a tre piazze”. Con tanto di Napoli nel cuore: quella Napoli in cui ha deciso di restare e di non lasciare nonostante il grande successo.