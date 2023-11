Clamoroso, esonero in arrivo dopo Salernitana-Napoli

Clamoroso ribaltone dopo Salernitana-Napoli, quanto messo in mostra durante match non lascia scampo: l’esonero è ad un passo.

Il derby campano, andato in scena all’Arechi di Salerno, ha visto fronteggiarsi due squadre a viso aperto, senza esclusione di colpi. La Salernitana, che ora occupa l’ultima posizione in classifica, ha sfidato il Napoli sulla fisicità, non facendo sentire più di tanto la differenza di punti abissale tra le due squadre. Probabilmente, quella vista in campo contro gli azzurri, è la migliore Salernitana dall’inizio del campionato. Un campionato che, finora, ha regalato solo ed esclusivamente delusioni ai tifosi granata.

La Salernitana, guidata prima da Paulo Sousa e poi da Filippo Inzgahi, dopo l’esonero del portoghese, non ha ancora trovato i tre punti in stagione. I granata, ultimi in graduatoria, sono a due punti di distanza dal Cagliari penultimo, che è risalito grazie alla rimonta incredibile della scorsa giornata, ai danni del Frosinone. Le difficoltà di Dia, uomo più rappresentativo della squadra, sono lo specchio della situazione in casa granata. Dopo la gara con il Napoli, vista la situazione grave, il presidente Iervolino, che ha osservato la gara in tribuna, di fianco al patron azzurro Aurelio De Laurentiis, ha deciso di prendere una decisione drastica.

Esonerato post Salernitana-Napoli: la decisione del presidente è sorprendente

Stando a quanto riportato da TutttoSalernitana, la società comunicherà, nei prossimi giorni, l’esonero di Morgan De Sanctis. L’ex portiere del Napoli, che in passato ha ricoperto ruoli dirigenziali anche alla Roma, a partire dall’estate scorsa ha preso in mano la dirigenza sportiva del club granata. Stando alle ultime indiscrezioni, l’operato di De Sanctis da direttore sportivo non ha convinto Iervolino, che ha deciso di esonerarlo. Già ora l’attuale diesse non sarebbe coinvolto nelle riunioni organizzative.

All’ex estremo difensore viene imputato l’allestimento di una squadra poco adatta ad affrontare un campionato competitivo come la Serie A e la scelta dell’allenatore. In sostanza, il cambio in corsa Sousa-Inzaghi non ha dato gli effetti sperati. In società non si è avvertito il cambio di rotta e la situazione, ora come ora, è più critica che mai. Dunque, non è da escludere che anche la panchina di Inzaghi possa saltare. Paulo Sousa invece ha ricevuto offerte dall’estero, ma non ha ancora accettato perché è ancora in attesa di una buonuscita dalla Salernitana, che tuttavia spinge per le dimissioni.