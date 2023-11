Ochoa, post al veleno sui social: è polemica – FOTO

Si è da poco concluso il derby campano tra Salernitana e Napoli, conclusosi con la vittoria dei campioni d’Italia per zero a due.

Come da previsioni, il Napoli di Rudi Garcia è uscito vincitore dal confronto con la Salernitana. Troppo ampio il divario tecnico tra le due compagini, con il granata mai in grado di rendersi realmente pericolosi dalle partidi Meret, nonostante un atteggiamento propositivo nelle scelte optate da Inzaghi.

Prima Raspadori, a siglare il goal più veloce della stagione azzurro fino ad oggi, poi Elmas, che ha sostiutio Kvaratskhelia, autore comunque di una prova positiva nonostante la mancanza di goal o assist.

Vantaggio Napoli: Ochoa polemico su Instagram

Proprio il terzo goal consecutivo di Raspadori tra Serie A e Champions, ha causato non poche proteste tra i padroni di casa, polemiche dettate dal fuorigioco di Olivera, non sanzionato dal guardalinee.

Come spiegato in onda su DAZN dall’ex arbitro Marelli, il VAR non è intervenuto in tale occasione a causa del recupero palla effettuato dalla Salernitana per ben due volte nel corso della stessa azione, avvenimento che ha reso per regolamente impossibile l’ausilio della tecnologia.

Nonostante ciò, Ochoa non sembrerebbe averla presa benissimo. Il messicano che tra i primi aveva richiesto la chiamata di offside sul tocco del terzino uruguaiano, ha postato attraverso il proprio profilo instagram un fermo immagine del momento sopracitato.

Un momento decisivo, ma che per onor del vero probabilmente non avrebbe inciso particolarmente sul risultato finale considerata la superiorità evidente dei partenopei.