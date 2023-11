Napoli chiama, l’Inter risponde e il Milan no: come cambia la classifica

Arrivano i verdetti del sabato sera sulla Serie A, che ha visto impegnato dapprima il Napoli, successivamente l’Inter e poi il Milan.

Il Napoli si riprende il quarto posto, questa volta in solitaria, piazzandosi a quota 21 punti davanti l’Atalanta di Gasperini. Gli orobici sono infatti usciti sconfitti nel big match con l’Inter, nonostante una prestazione generosa e in cui con ogni probabilità, avrebbero meritato qualcosa in più.

Milan, adesso è crisi nera

Il Milan, dopo il complicato trittico targato: Juventus, PSG e Napoli, era chiamato all’appuntamento forse più semplice, quello tra le mura amiche contro l’Udinese, team mai vittorioso in questi primi 3 mesi di Serie A.

Nonostante ciò, sono stati proprio i rossoneri a tradire le attese, entrando in una vera e propria crisi nera. Per il team di Pioli, autore di scelte conservative in vista Champions, è arrivata la terza sconfitta nelle ultime quattro gare divise tra Italia ed Europa appunto.

Un k.o duro, a cui sono seguiti i copiosi fischi di San Siro. Leao e compagni sono ora lontani ben 6 punti dall’Inter capolista e ad una sola lunghezza dal Napoli che ora vede e punta chiaramente la terza posizione in classifica.

Questa, la situazione relativa alle prime quattro posizioni:

1 Inter 28 punti;

2 Juve 23 punti (una gara in meno);

3 Milan 22 punti;

4 Napoli 21 punti;

Che la panchina di Pioli stia iniziando a scricchiolare?