Fu uno dei colpi a sorpresa di Giuntoli: oggi spiazza tutti

Fu uno dei colpi voluti con forza dall’allora direttore sportivo Cristiano Giuntoli: l’affare, però, non andò esattamente quanto sperato dall’attuale dirigente della Juventus e non solo.

Era l’estate di ben sei anni fa quando, nelle ultime due ore del 31 agosto 2017, il Napoli decise di affondare il colpo per un centravanti di riserva (viste le partenze di Zapata e Pavoletti). Il Napoli virò in extremis su Roberto Inglese, classe 91′ in forza al Chievo Verona in quel momento

La società azzurra sborsò 10 milioni nelle casse del Chievo, lasciando poi il giocatore in prestito per un anno. Nel 2018 arriva ufficialmente a Napoli per sostenere il ritiro estivo col mister Carlo Ancelotti che però non lo ritiene pronto e quindi decide di mandarlo altrove.

Roberto Inglese passa dal Napoli al Parma a titolo definitivo, nonostante non avesse mai giocato nel Napoli, la società partenopea è riuscita ad ottenere una plusvalenza dal calciatore di circa 10 milioni. Il Napoli quell’anno godrà delle ottime prestazioni di Milik e Mertens, giudicando così positiva la decisione di mandare via il centravanti (con suo grande rammarico).

Che fine ha fatto Inglese?

Roberto Inglese vide nel Napoli l’occasione della vita, come quel treno che passa una sola volta. Opportunità che non è riuscito mai a cogliere, tant’è che non ha mai giocato una singola partita ufficiale con il club partenopeo.

Il calciatore era arrivato anche in nazionale per uno stage con Ventura ma negli scorsi anni non ha rispettato le aspettative, attualmente gioca ancora al Parma dove però è fuori rosa e tenuto in secondo piano da Pecchia con un Parma che conduce la classifica di Serie B.

Quello di Roberto Inglese è un epilogo comune: prima di lui c’è ne sono stati altri: Michu aveva fatto molto bene in Premier (ma reduce da un infortunio che ne ha condizionato la sua esperienza in azzurro, così come Zapata che poi è definitivamente esploso con l’Atalanta di Gasperini. E come non ricordare Pavoletti stesso che al Napoli disputò unicamente 6 presenze condite da zero reti.

Negli ultimi anni, invece, il Napoli ha sempre avuto a sua disposizione un potenziale offensivo invidiabile, merito di centravanti formidabili che hanno messo in ombra chi doveva sostituirli. Mai come oggi il Napoli ha la fortuna di avere in serbo tre attaccanti formidabili: spesso il magnifico operato di Osimhen oscura un giovane di talento come Raspadori; recentemente, infatti, l’ex Sassuolo è uno tra i pochi ad aver segnato già 5 goal in Champions League nonostante sia nato negli anni 2000. Condivide questa speciale classifica con giocatori del calibro di Bellingham, Vinicius, Alvarez, Haaland e Rodrygo. Per non parlare del Cholito Simeone, l’argentino ex Verona è stato soprannominato da alcuni suoi tifosi “l’uomo del destino” visto il magico apporto donato alla squadra nei match chiusi fino all’ultimo.

Insomma, una fortuna non condivisa da Roberto Inglese, che oggi sicuramente non vive il suo momento migliore della sua carriera.