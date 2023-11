“Si deve dare una svegliata”, il consiglio di Criscitiello a De Laurentiis

Oltre alle discussioni legate all’andamento altalenante del Napoli, c’è chi si sofferma a fare riflessioni sul prossimo calciomercato.

Da quando è iniziato il campionato di Serie A, il Napoli è stato al centro di varie discussioni da parte degli addetti al mondo del calcio. Diversi i temi toccati, dalla prestazione in campo poco soddisfacente alle critiche rivolte all’allenatore Rudi Garcia. Nonostante ciò, c’è anche qualcuno che non si ferma solo ad osservare e a commentare tutto quello che succede. Infatti, c’è chi si proietta direttamente sul futuro, pensando a quali potrebbero essere le presunte mosse da attuare in vista della prossima stagione di mercato.

Criscitiello ha le idee chiare sul Napoli

Il club partenopeo non solo deve puntare al miglioramento delle prestazioni in campo, ma deve anche farsi trovare pronto in vista del prossimo calciomercato. Questa è l’idea che Michele Criscitiello, giornalista di SportItalia, fa trapelare in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli.

Di seguito, le parole del giornalista:

“Osimhen, per andar via, deve ripetere ciò che ha fatto l’anno scorso. Il Napoli è in tempo per recuperare il rapporto e la discussione che aveva avviato. Non sarà un rinnovo facile, il rischio di perderlo a giugno c’è. Su Zielinski c’è la Juventus, l’Inter, ma anche Sarri alla Lazio lo vorrebbe. Sarebbe grave perdere Osimhen a zero. Seguo Zielinski da vicinissimo, dai tempi di Udine, quando Guidolin gli faceva fare la prima punta. È stato reinventato a centrocampo e sta facendo grandi cose. Il Napoli deve svegliarsi dal punto di vista dei rinnovi contrattuali”.

Criscitiello ha le idee chiare: il presidente Aurelio De Laurentiis deve spingere sui rinnovi contrattuali o il Napoli potrebbe ritrovarsi senza due pezzi forti della rosa, tra questi Victor Osimhen e Piotr Zielinski.