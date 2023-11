Salernitana-Napoli, Garcia rivoluziona la squadra: già decisi tre cambi di formazione

Alla vigilia di Salernitana-Napoli, l’allenatore Rudi Garcia inizia già a pensare a quali giocatori schierare in campo.

Si prospetta un match caldo quello di Salernitana-Napoli, un derby che può far riaffiorare nelle menti dei tifosi partenopei il ricordo della festa scudetto rimandata. Potrebbe essere anche un’ottima occasione per riscattarsi dal quel fatidico pareggio firmato dalla rete di Dia all’84’. Ci sono ben due differenze in questo campionato rispetto alla scorsa stagione: da una parte, il Napoli non giocherà in casa, dall’altra è una squadra che ancora non ha trovato continuità.

Verso il derby campano, le novità nella formazione di Garcia

Il derby campano è uno dei match più attesi, il tecnico francese Rudi Garcia non può sbagliare. Dopo il pareggio contro il Milan, bisogna puntare ad una vittoria per poter rimettersi in gioco per la qualificazione Champions. Non c’è più tempo, bisogna conquistare più punti possibili e soprattutto, trovare continuità.

Per Salernitana-Napoli, ci saranno delle novità importanti all’interno della formazione azzurra. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, decisivo sarà il ritorno dal primo minuto di Anguissa. In difesa, con la squalifica di Natan, si spinge su Ostigard e Rrahmani, mentre sulle fasce Olivera dovrebbe vincere il ballottaggio contro Mario Rui. Per quanto riguarda l’attacco, dovrebbe essere confermato Raspadori come centravanti.