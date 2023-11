Poteva arrivare al Napoli al posto di Lindstrom: gli azzurri ci riprovano per gennaio

Era uno dei nomi circolati in casa Napoli per sostituire il partente Hirving Lozano (ora al PSV Eindhoven, ndr). Alla fine gli azzurri hanno deciso poi di ripiegare su Jesper Lindstrom, che non sta trovando moltissimo spazio in questo inizio di stagione.

L’impatto di Jesper Lindstrom in casa Napoli sicuramente non è stato tra i più irresistibile: il calciatore ex Eintracht Francoforte non è riuscito a imporsi nelle gerarchie di Rudi Garcia. Quando è stato chiamato in causa, il suo apporto alla causa è stato quasi impalpabile, senza considerare un Matteo Politano che è in forma straordinaria. Il rendimento dell’ex Inter e Sassuolo gli valgono addirittura un possibile adeguamento di contratto, che il presidente Aurelio de Laurentiis starebbe tenendo in considerazione. Non è escluso, infatti, che tra il patron dei partenopei e l’entourage del calciatore romano possa esserci un incontro per arrivare alla fumata bianca definitiva. È chiaro, però, che il numero uno dei Campioni d’Italia si aspetta di più dallo stesso Lindstrom, considerando anche quella che è stata l’investimento fatto dal Napoli su di lui (25 milioni di euro, ndr).

Ma prima dell’assalto al calciatore della Nazionale Danese, un altro calciatore è stato accostato al club partenopeo nella parte finale della sessione estiva di calciomercato. Si tratta di Albert Gudmundsson, rivelazione del Genoa che tanto bene sta facendo in questa prima parte di campionato. Il suo nome, in attesa appunto di Lindstrom e pur prendendo atto di un Politano sempre più cruciale, resta però nel mirino del club partenopeo.

Gudmundsson resta sempre osservato speciale del Napoli: la situazione

Sull’out di destra, il Napoli può sicuramente ritenersi soddisfatto, considerando che Jesper Lindstrom potrebbe dimostrare tutto il suo valore effettivo alla lunga. Ma nel caso soprattutto in cui con Matteo Politano dovrebbero esserci complicazione relative al rinnovo di contratto, non è escluso che il club partenopeo possa ripiegare su un’alternativa.

Osservato speciale, a tal riguardo, è Albert Gudmundsson: il talento del Genoa è la vera rivelazione di questa prima parte di stagione in Serie A, tant’è che sono tante le società che sono sulle sue tracce. Ma il Napoli, in estate, ha già pensato a lui. Non è escluso, però, che il club azzurro possa rifarsi sotto in vista di gennaio: resiste la possibilità che i partenopei possano virare per un assalto decisivo per anticipare la concorrenza, anche per pre-impostare, magari, un affare da rendere effettivo nella prossima estate. La concorrenza, però, è ben nutrita.