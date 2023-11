Koopmeiners al Napoli, no dell’Atalanta a De Laurentiis: svelato il motivo

Teun Koopmeiners al Napoli? C’è il no da parte dell’Atalanta alla dirigenza partenopea, ecco il motivo dell’offerta rifiutata.

Durante il calciomercato estivo, il centrocampista dell’Atalanta Koopmeiners ha attirato l’attenzione del club partenopeo. Nonostante però, il calciatore olandese sia finito nel mirino del Napoli, l’affare non si è concluso per volontà dei bergamaschi.

Koopmeiners e il no al Napoli, l’offerta negata

Teun Koopmeiners è uno dei giocatori più preziosi dell’Atalanta, motivo del perché i bergamaschi monitorano con attenzione le offerte da parte dei vari club. Cedere uno dei propri pupilli non è mai una scelta facile, il calciatore olandese ha tutte le qualità per essere inserito nel mirino delle altre squadre. Tra queste, il Napoli ha manifestato un interesse per il centrocampista durante il mercato estivo. La dirigenza azzurra, oltre a chiedere informazioni sul giocatore, è andata avanti con la trattativa. Nel mese di agosto, il Napoli ha messo sul piatto 47milioni di euro per l’olandese.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, l’Atalanta avrebbe rifiutato la cifra proposta dal club partenopeo perché l’offerta è arrivata fuori tempo massimo, subito dopo la cessione di Hojlund. Tempi di attesa che la società atalantina non ha gradito, proprio perché doveva minimizzare i tempi nel trovare il sostituto dell’attaccante danese.