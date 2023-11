“Messi meglio anche di Maradona”: le parole del tecnico fanno imbestialire i napoletani

Lionel Messi, dopo il grande trionfo con la sua Argentina nello scorso Campionato del Mondo, ha vinto il suo ottavo Pallone d’Oro della sua gloriosa carriera. Inevitabile, ancora una volta, il confronto con la leggenda azzurra Diego Armando Maradona.

Leo Messi nuovamente sul tetto del Mondo. E no, questa volta non c’entra il successo nel campionato del Mondo in Qatar con la sua Argentina: semmai, l’ottava vittoria in carriera del Pallone d’Oro (record assoluto di questo prestigiosissimo riconoscimento, ndr) ne è la più naturale delle conseguenze. Nonostante un rendimento con i club non esattamente tra i più esaltanti (con il Paris Saint-Germain prima, e con l’Inter Miami poi), la vittoria iridata con l’Albiceleste è un successo fin troppo pesante, battendo anche la più che autorevole candidatura di Erling Braut Haaland, che dal canto suo si presentava al grande evento con una Premier e una Champions League all’attivo.

Successo, quello del più importante riconoscimento individuale per calciatori al mondo, che lo pone davanti all’ennesimo confronto con quello che dalla stragrande maggioranza viene considerato il più grande di tutti i tempi, ossia Diego Armando Maradona. Commovente la dedica che Messi ha riservato al Pibe de Oro, nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 63imo compleanno: un riferimento che ha acceso, ancora una volta, il tanto dibattuto confronto tra la Pulce e la leggenda del Napoli e della Nazionale Argentina per antonomasia.

Deschamps parla di Messi e Maradona: le sue parole fanno discutere

Il confronto tra due leggende del calcio come Lionel Messi e Diego Armando Maradona è per certi versi anche ingiusto: si parla, infatti, di due calciatori che hanno scritto la storia in due epoche e contesti completamente differenti. Ma c’è chi non si sottrae a uno dei dilemmi più dibattuti tra i tifosi: chi è più forte tra Messi e Maradona?

A dare una risposta a tal riguardo è il Commissario Tecnico della Nazionale Francese, Didier Deschamps, che ‘a causa’ di Messi si è visto sottrarre il titolo di Campione del Mondo nel corso dell’ultima edizione di Qatar 2022, in una finale che rimarrà per sempre scolpita nei libri della storia del calcio. “Messi il miglior giocatore di tutti i tempi? A dirlo sono gli argentini stessi”, ha dichiarato l’ex Juventus a margine della consegna dell’ottavo Pallone d’Oro a Leo Messi. “Ma è difficile dire che Messi sia migliore di Cristiano Ronaldo o Mbappé, che sono più giovani”, ha poi aggiunto.