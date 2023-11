Decisione netta di De Laurentiis, riguarda il futuro di Garcia

Manca poco all’undicesima giornata di Serie A, il Napoli dovrà puntare sulla vittoria contro la Salernitana.

Dopo il pareggio deludente con il Milan, il Napoli deve rimettersi in corsa per la qualificazione in Champions League. Non è un periodo facile per il club partenopeo, l’avvio di stagione non è stato dei migliori e non è sicuramente, il Napoli che ci si aspettava di ritrovare in campo.

De Laurentiis a Castel Volturno, la decisione presa

La squadra di Rudi Garcia pecca ancora nelle prestazioni in campo, non è sufficiente. C’è ancora qualcosa che non funziona, non c’è continuità sulle vittorie. Ma questo, il presidente Aurelio De Laurentiis lo sa. Per questo motivo, il presidente sta facendo di tutto per far sentire la sua vicinanza alla squadra e al tecnico francese. Durante gli allenamenti a Castel Volturno, la sua presenza è diventata ormai certezza.

Nonostante però, le prestazioni non siano ancora soddisfacenti, il presidente De Laurentiis continua ad avere fiducia in Rudi Garcia. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il tecnico francese non rischierebbe più l’esonero. Almeno per il momento, in casa Napoli c’è tutta la volontà di voler continuare con l’ex Roma.