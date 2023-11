Allenatore Napoli, Fedele consiglia: “Serve un ‘medico di famiglia’, vi dico chi sarebbe perfetto”

L’avvio di stagione del Napoli sotto la guida di Rudi Garcia non è decisamente dei migliori, numerose le critiche attorno al tecnico francese.

Da quando è iniziato questo campionato di Serie A, il profilo di Rudi Garcia come allenatore del Napoli è stato più volte messo in discussione. Diverse sono le disapprovazioni che si schiantano contro il tecnico francese. Tra queste, le prestazioni non soddisfacenti della squadra, ma anche i cambi un po’ azzardati durante il corso delle partite.

Fedele ha un nome per il post-Garcia

Tra le diverse contestazioni al tecnico francese, spesso spiccano quelle da parte dell’ex dirigente sportivo Enrico Fedele. Secondo l’ex dirigente, Garcia non è ancora riuscito a far emergere le qualità degli azzurri in campo. Per questo motivo, urge un cambio di allenatore, una guida che possa intervenire al più presto per recuperare l’andamento altalenante di questa stagione.

Enrico Fedele ha svelato ai microfoni di Radio Marte il suo profilo ideale come allenatore del Napoli. Di seguito, le sue parole:

Ritorno di Mazzarri? “È un medico di famiglia e, in questo caso, più che un innovatore, serviva proprio un medico di famiglia, qualcuno che conoscesse l’ambiente e i giocatori. Mazzarri poteva darsi una regolata, perché i tempi sono cambiati, ma sarebbe stata l’espressione di un agricoltore del campo sportivo, qualcuno che conosce la materia“.

Dunque, secondo l’ex dirigente la soluzione più adatta per il club partenopeo, sarebbe puntare sul ritorno di Walter Mazzarri.