“Tolleranza zero verso la squadra”: spunta il provvedimento di De Laurentiis

Da ormai alcune settimane Aurelio De Laurentiis vive in costante contatto con squadra e tecnico alla ricerca della compattezza perduta.

Due vittorie e un pari in rimonta sul Milan, la cura De Laurentiis sembrerebbe aver in parte funzionato, nonostante i tanti aspetti ancora da registrare in casa Napoli, emersi prepotentemente nei primi quarantacinque minuti di domenica sera.

Il patron dei campioni d’Italia in carica, ieri non era presente al Konami Center di Castel Volturno, ma con ogni probabilità, nei prossimi giorni tornerà come ormai consuetudine, ad affiancare il tecnico Rudi Garcia durante le sedute d’allenamento.

De Laurentiis, stabilite le regole per il gruppo squadra

Secondo quanto riportato da Il Mattino, già nella conferenza pre Hellas Verona il leader della FilmAuro aveva lasciato intendere uno dei cambiamenti apportati dal suo insediamento presso il centro sportivo azzurro.

Allora il patron parlò di multe in caso di ulteriori polemiche al momento delle sostituzioni scelte dall’allenatore, gesto apprezzato dallo stesso Garcia, che in seguito ricevette le scuse dei calciatori, come ammesso dallo stesso Politano nel post gara del Bentegodi.

Secondo il quotidiano campano, però, De Laurentiis non si sarebbe fermato qua, arrivando a richiamare la concentrazione del gruppo squadra anche al di fuori del rettangolo di gioco: una vita quadrata, rispettando orari degli allenamenti e delle uscite serali concesse.

Insomma, regole tracciate e zero tolleranza per chi non si atterrà a quest’ultime.