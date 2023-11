“Osimhen ha minacciato De Laurentiis”: il retroscena spiazza tutti

Tiene banco in casa Napoli la questione legata al rinnovo di Victor Osimhen, sul cui futuro aleggia ancora una nube di mistero.

Una estate di tira e molla, incontri su incontri (quasi dieci, stando ai rumors), ma il futuro di Victor Osimhen continua ad essere avvolto nell’incertezza più assoluta. Il nigeriano, attualmene infortunato e in fase di recupero, è in scadenza nel 2025, motivo per cui, se mai non si arrivasse ad un accordo definitivo, la prossima estate potrebbe lasciare con assoluta certezza Napoli. Una ipotesi che De Laurentiis vorrebbe scongiurare, o meglio, il patron dei campioni d’Italia preferirebbe farlo con un contratto prolungato, che possa permettergli di giocare al rialzo sul cartellino e non al ribasso.

Proprio la valutazione di Osimhen, ameno secondo le indiscrezioni estive, potrebbe essere stata l’elemento di discordia tra società e giocatore, che aveva richiesto una cifra elevata ma pur sempre accessibile a discapito del famoso “duecentino” citato più volte da De Laurentiis nei mesi scorsi.

Telenovela Osimhen, rischio scontro con De Laurentiis?

Nel mentre, dopo aver rischiato una rottura definitiva a seguito del caso Tik Tok, il leader della FilmAuro starebbe tentando di ricucire i rapporti. Dapprima il comunicato che ha esplicitamente lasciato intendere la possibilità di un ulteriore confronto nelle prossime settimane, poi la concessione del viaggio in Nigeria all’ex Lille, gesto apprezzato dallo stesso bomber.

La Gazzetta dello Sport, però, ha confermato quanto i rapporti, almeno secondo la rosea, viaggino sulle montagne russe umorali di presidente e attaccante, svelando un ulteriore retroscena. Secondo il quotidiano, infatti, le dichiarazioni di De Laurentiis, che qualche settimana fa lasciò intendere di aver trovato l’accordo con Osimhen, prima che il giocatore cambiasse idea, non sarebbero state prese benissimo dalla prima punta il suo entourage.

Anzi, il classe ’98, avrebbe successivamente addirittura “minacciato” il patron del Napoli, comunicandogli che avrebbe smentito ufficialmente la sua versione. Stando all’articolo pubblicato dalla Gazzetta, il comunicato sopracitato del Napoli, teso a raffreddare gli animi, sarebbe stata infatti una conseguenza a tale botta e risposta.

Insomma, la telenovela, degna delle migliori soap, non sembra ancora giungere verso una fine, con De Laurentiis ancora convinto di poter arrivare al tanto agoniato prolungamento ed Osimhen sempre più saturo della situazione venuta a crearsi.

Nulla è definito, questo è certo, ma ad oggi, almeno secondo la Gazzetta, l’ipotesi più probabile resta quella di una separazione estiva, registrato il divieto assoluto da parte della società di una separazione anticipata a gennaio.