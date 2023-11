Occhio Napoli: Ancelotti pronto a strapparlo agli azzurri, tifosi indispettiti

Il Real Madrid del grande ex tecnico azzurro Carlo Ancelotti è pronto a soffiare un colpo al Napoli, che in vista di un possibile addio in estate di Victor Osimhen si guarda attorno per il possibile ed eventuale sostituto.

Quale sarà il futuro di Victor Osimhen? In attesa di rivederlo in campo dopo il problema fisico accusato in occasione dell’ultima sosta per le nazionali, le attenzioni per quanto concerne il bomber nigeriano ora sono rivolte a quelle che possono essere gli sviluppi legati al suo destino. Com’è ormai ben noto, si è arrivati a una fase di stallo nella trattativa per il rinnovo di contratto: la questione, in particolare, si è impantanata dopo il caos Tik Tok che ha fatto indispettire il calciatore e il suo agente, Roberto Calenda.

Per questo motivo, in attesa di scoprire se tra le parti ci sarà una riapertura dei contatti per il prolungamento contrattuale, il club azzurro inizia a esplorare le prime possibili alternative per sostituire l’ex Lille, qualora si rendesse necessario. Uno dei nomi circolati a tal riguardo è Santiago Giménez, calciatore di proprietà del Feyenoord tenuto d’occhio in caso di addio di Osimhen nei prossimi mesi. Ma, a quanto pare, su di lui ci sarebbe l’interesse concreto anche del Real Madrid, anche se la corsa all’attaccante non è da considerarsi tra le più semplici.

Mercato Napoli: per Gimenez spunta l’interesse del Real Madrid dell’ex Ancelotti

La priorità in casa azzurra è quella di cercare un accordo per il prolungamento contrattuale di Victor Osimhen, fresco di ottavo posto nella classifica del Pallone d’Oro di quest’anno. Ma il Napoli non vuole farsi trovare impreparato in caso d’addio ed è qui che spunta il nome di Santiago Giménez.

La corsa all’attaccante, però, non sarebbe tra le più agevoli: stando a quanto riportato dalla Spagna (nel dettaglio, da fichajes.net, ndr), il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti è nella corsa per accaparrarsi il suo cartellino. L’ostacolo principale, sia per gli spagnoli che per il club azzurro, riguarderebbe la valutazione che il Feyenoord fa del suo attaccante. La sensazione, dunque, è che servirà comunque una cifra importante per convincere il club di Eredivisie a privarsi di uno dei suoi calciatori di punta. Ciò non fa spegnere le sirene di mercato, con il Napoli che segue attentamente l’evolversi della vicenda. In attesa di Osimhen, sia in campo (dopo l’infortunio, ndr) che per quanto riguarda il discorso relativo al suo rinnovo di contratto.