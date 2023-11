Napoli, incontro decisivo per il rinnovo: chiude la carriera in azzurro?

A suon di goal, assist e grandi giocate sull’out destro, Matteo Politano è a mani basse l’uomo del momento in casa Napoli.

10 partite, 5 goal e 3 assist: un bottino da prima punta, in realtà, però, Matteo Politano resta un esterno seppur offensivo. L’ex Sassuolo ed Inter si sta rendendo protagonista di una stagione da incorniciare, a risccattare un’annata magica, culminata con lo scudetto, ma che sotto porta aveva evidenziato alcune lacune.

Lo scorso campionato Politano aveva infatti chiuso la stagione con soli 3 goal in campionato, di cui due su rigore, tutti segnati nel girone d’andata, basti pensare a ciò per comprendere lo step in avanti compiuto dal giocatore.

Politano – Napoli, cambia tutto?

Per queste motivazioni, Aurelio De Laurentiis avrebbe compiuto una scelta, almeno stando alle indiscrezioni rilasciate dall’edizione odierna de Il Mattino.

Per il quotidiano campano, il patron del Napoli avrebbe deciso di rinnovare il contratto dell’ala destra in scadenza nel 2025, con tanto di adeguamento contrattuale. Politano percepisce attualmente 2,2 milioni a stagione, ma la sua idea sarebbe di prolungare sino al 2028, siglando una sorta di accordo a vita con gli azzurri, come dichiarato nei mesi scorsi dallo stesso agente del giocatore, il vulcanico Mario Giuffredi.

L’incontro sarebbe dovuto avvenire questa settimana, ma per alcuni intoppi e la gara con la Salernitana sempre più prossima, potrebbe esser stato posticipato a giovedì prossimo, il giorno seguente al ritorno di Champions League con l’Union Berlino.

A stretto giro, quindi, potrebbero esserci novità importanti sul futuro di Politano.