Osimhen tentato dalla Premier, pronte due offerte per il Napoli?

Victor Osimhen è nel mirino di due club della Premier League, pronto l’assalto per accaparrarsi l’attaccante nigeriano.

Per Victor Osimhen, l’avvio di stagione non è stato uno dei migliori per via degli eventi sfortunati che si sono susseguiti. Tra questi, il noto caso di TikTok e il recente infortunio in Nazionale durante l’amichevole contro l’Arabia Saudita di Mancini. Nonostante ciò, l’attaccante nigeriano continua ad essere apprezzato ed osservato da diversi club importanti.

Occhi puntati su Osimhen, le offerte

Victor Osimhen è sempre stato uno dei giocatori più osservati durante il calciomercato, grazie alle sue qualità tecniche e al suo spiccato senso del gol. Diverse sono state le offerte arrivate in casa Napoli durante il mercato estivo, ma il presidente Aurelio De Laurentiis ha sempre respinto le cifre proposte dai club. Tuttavia, il presidente non ha mai negato una possibile partenza da parte dell’attaccante nigeriano nel caso in cui dovesse arrivare una cifra importante.

Victor Osimhen ha un contratto con il Napoli fino al 2025, ma secondo quanto riportato dal Mirror le trattative per il rinnovo potrebbero subire qualche difficoltà nell’andare avanti. Per questo motivo, non è da escludere un possibile addio al Napoli. Diversi club stanno già monitorando la situazione, tra questi emergono due big della Premier League: Liverpool e Chelsea.