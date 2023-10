Nessuno come Kvara: un dato non lascia dubbi, avete visto?

Khvicha Kvaratskhelia è sicuramente uno dei calciatori più influenti del campionato di Serie A, oltre che del Napoli stesso. A confermare la sua grandezza e incisività è un dato che lo vedo primeggiare su tutti gli altri.

Arrivato al diciassettesimo posto nella classifica finale per il Pallone d’Oro, Khvicha Kvaratskhelia è uno degli uomini già in forma di questo Napoli. Capace di trascinare l’intera squadra al successo in campionato nello scorso anno, il georgiano sta confermando il suo valore a suon di reti, assist e numeri da capogiro.

In particolare, c’è un numero che indica un dato che è incontestabile e che lo incorona come uno dei migliori in assoluto del nostro campionato.

Kvara primo per dribbling: il dato

Nel dettaglio, l’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia primeggia in quella che è una delle sue caratteristiche principali, che fanno di lui un vero e proprio talento assoluto.

Secondo quanto riivelato dai dati raccolti da WyScout, il calciatore georgiano è in assoluto il giocatore del nostro campionato con più dribbling riusciti: sono, infatti, ben 87 finora dall’inizio di questa stagione. Al secondo posto di questa speciale classifica c’è Matias Soulé del Frosinone (con 73 dribbling, ndr), mentre al terzo c’è Zito Luvumbo del Cagliari (con 72 dribbling, ndr). Solo quarto Rafael Leao del Milan, con 69 dribbling compiuti.