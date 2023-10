De Maggio consiglia il Napoli: “Prendete subito questo giocatore del Lecce”

Il futuro di Victor Osimhen resta incerto, l’attaccante è in trattativa per il rinnovo, ma la separazione resta un’opzione possibile.

La telenovela tra Victor Osimhen e il Napoli non è ancora conclusa, non sono bastati i quasi 10 incontri divisi tra il doppio ritiro di Dimaro e Castel Di Sangro con l’agente del giocatore, Roberto Calenda.

Anzi, quando sembrava ormai tutto fatto, nella settimana che condusse i campioni d’Italia all’esordio contro il Frosinone, imrovvisamente la trattativa si è arenata, sino ad arrivare quasi a saltare a causa del caso “Tik Tok”.

Come confermato dalla stessa società e De Laurentiis in persona, però, le trattative sarebbero ancora aperte, con la dirigenza azzurra che vorrebbe provare sino alla fine a prolungare il contratto del nigeriano e che ha posto il divieto assoluto di una separazione a gennaio.

Addio Osimhen, De Maggio consiglia il sostituto

La cessione dell’ex Lille in estate, però, resta un’opzione plausibile, considerando che De Laurentiis non rischierebbe mai di perdere a zero quello che rappresenta un patrimonio societario di svariati milioni di euro. Sono tanti infatti le pretendenti per Osimhen, dagli arabi sino ai “soliti” club di Premier League, un campionato che come dichiarato dallo stesso attaccante, ha da sempre rappresentato una sorta di sogno sportivo.

Valter De Maggio, noto giornalista per Radio Kiss Kiss, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti un possibile ostituto del numero 9 azzurro, nel caso in cui questa cessione si concretizzasse, partendo dapprima con un elogio verso Osimhen:

“Il Napoli ha in Osimhen uno dei migliori attaccanti al mondo. Per me è tra i primi tre in assoluto e il fatto che abbia ottenuto l’8° posto nella classifica per il Pallone d’Oro me lo conferma”.

Successivamente, De Maggio ha poi lanciato un nome a sorpresa per ereditare una casacca che diverrebbe pesantissima:

“Eppure, qualora Osimhen dovesse lasciare un giorno il Napoli, c’è un altro attaccante che sta giocando in Serie A che sono convinto farà una grandissima carriera. Anzi, se Meluso o De Laurentiis ci stanno ascoltando gli dico di andarlo a prendere subito. Non domani, stesso oggi. Chiamate Pantaleo Corvino, direttore del Lecce e acquistate immediatamente Nikola Krstovic. È un giocatore fortissimo e sono convinto farà una carriera importante, ma va acquistato prima che il suo prezzo salga troppo”.

Krstovic è stata una delle sorpresa di questo avvio di Serie A, registrando ben 4 goal in 9 presenze con la maglia dei leccesi. Una delle “classiche” scoperte di Pantaleo Corvino, tra i dirigenti più esperti del massimo campionato italiano, da sempre incline a scovare talenti nell’est Europa.