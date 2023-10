Calciomercato Napoli, un club si fa avanti per l’acquisto di Olivera

In vista delle prossime sessioni di calciomercato, arrivano i primi interessamenti per i calciatori del Napoli.

Dopo il calciomercato estivo, è arrivato il momento di iniziare a pensare al prossimo mercato stagionale. Diversi club hanno già iniziato a chiedere informazioni riguardanti alcuni calciatori della squadra di Rudi Garcia, tra questi spicca il nome del difensore Mathias Olivera.

Il PSG punta su Olivera

Il calciatore uruguaiano è entrato nel mirino del noto club francese: il Paris Saint Germain. Nonostante sia spesso in ballottaggio con Mario Rui, non sono mancate occasioni per dimostrare le qualità tecniche sul campo. La continuità di rendimento ha permesso al terzino di attirare sempre più estimatori.

Secondo quanto riportato da Le10Sports, il direttore sportivo del Psg è alla ricerca di un terzino sinistro da inserire all’interno del reparto difensivo di Luis Enrique. Il club francese sta già monitorando la situazione, e sembrerebbe davvero interessato al difensore del Napoli.