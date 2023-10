Uomo trovato senza vita nei pressi del Maradona: “Avrebbe tentato di scavalcare perché senza biglietto”

Tragedia al Diego Armando Maradona: trovato un corpo nei pressi dello stadio di Fuorigrotta: la ricostruzione.

Ieri sera il Napoli ha disputato la decima giornata di Serie A contro il Milan. Il match è stato spettacolare, con capovolgimenti da una parte e dall’altra. Alla fine, il punteggio finale recita 2-2 con le squadre che hanno dominato in lungo e in largo un tempo per parte. Il risultato finale, non premia nessuno e soprattutto non serve ne al Napoli ne al Milan. Entrambe le squadre, infatti, perdono terreno da Inter e Juventus che volano in vetta alla classifica e devono stare attente al ritorno della Fiorentina che questa sera potrebbe superare il Napoli in classifica e avvicinare il Milan.

Il match che è andato in scena ieri è stato reso incredibile da grandi capovolgimenti di fronte che certificano come sia il Milan che il Napoli siano ancora convalescenti. Entrambe le compagini sono andate folate e alla fine il risultato più giusto è il pari.

Al termine del match, ovviamente, l’umore in casa Napoli era migliore in virtù di come è arrivato il pareggio. In casa Milan, come ripetuto diverse volte da Olivier Giroud nel post partita, c’era molta frustrazione per aver sprecato il doppio vantaggio e diverse occasioni per chiudere il match. Gli azzurri, alla fine, hanno avuto anche l’opportunità di ribaltarla definitivamente con Khvicha Kvaratskhelia, ma Mike Maignan si è opposto con i piedi sull’ultimo pallone giocabile del match.

Tragedia al Maradona: morto un 42enne

La serata del Maradona, però, non è stata solo calcio e spettacolo. All’esterno dell’impianto di Fuorigrotta c’è stato spazio, purtroppo, anche per una tragica morte.

La notizia è arrivata proprio questa mattina ed è stata lanciata da Fanpage.it.

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, pare che intorno alle 2:20 di questa notte nei pressi dello Stadio Diego Armando Maradona sia stato ritrovato il corpo di un 42enne. Il cadavere è stato rinvenuto nei pressi del vecchio parcheggio ormai abbandonato.

Secondo le prime ricostruzioni da parte delle forze dell’ordine, pare che l’uomo sia precipitato da un’altezza di circa 20 metri. Secondo le prime ipotesi potrebbe trattarsi di un incidente avvenuto nel tentativo di scavalcare per entrare allo Stadio senza il biglietto. Le fonti investigative, però, fanno sapere che al momento nessuna ipotesi è stata esclusa e quella dell’incidente è solo una tra le possibili dinamiche.

Il 42enne ritrovato questa notte allo Stadio Maradona era originario di Napoli.