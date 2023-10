“Meglio di Roma”: la dichiarazione d’amore della star fa innamorare i napoletani

È uno degli artisti più amati dello spettacolo italiano: il suo contributo ha sicuramente cambiato il modo di interpretare il varietà in televisione. In molteplici interviste, l’artista in questione ha spesso dichiarato il suo amore per Napoli.

Se c’è un artista, non napoletano, che è legato a doppio filo con la città partenopea, senza dubbio quella figura porta al nome di Renzo Arbore. Lo showman (nativo di Foggia, ndr) ha vissuto una buona parte della sua vita proprio a Napoli, come da lui stesso raccontato, definendosi difatti un napoletano d’adozione. Tanti i momenti raccontati da Arbore, alcuni di essi legati proprio ai successi della squadra partenopea, per cui evidentemente prova un forte sentimento di simpatia, oltre che a tifare per la squadra della propria città nativa (Foggia, per l’appunto, ndr).

Intervista di recente dal Corriere della Sera, Renzo Arbore è tornato sul suo rapporto con la città partenopea, lanciando quella che in molti hanno definito come l’ennesima dichiarazione d’amore nei confronti di Napoli e dei suoi abitanti. In particolare, l’artista si soffermò sul suo trasferimento, da giovane, a Napoli, per cercare fortuna nel mondo della musica e dello spettacolo. Parole bellissime che fanno venire i brividi: scopriamo insieme cosa ha raccontato nel corso del suo intervento affidato al quotidiano citato in precedenza.

Arbore: “Rapporto profondo tra Napoli e la mia famiglia”

Non è la prima volta che Renzo Arbore abbonda in dichiarazioni al miele nei confronti della città di Napoli dove, da giovane, si è stabilito per cercare la strada per il successo. Obiettivo raggiunto, dunque, anche grazie alla città partenopea e ai suoi cittadini, con i quali Arbore ha avuto sempre un rapporto molto particolare e stretto.

“A Napoli la famiglia Arbore svernava arrivando in carrozza e con la città la mia famiglia aveva un rapporto profondo”, ha raccontato l’artista nel corso della sua intervista rilasciata, di recente, al Corriere della Sera. “Napoli era considerata meno lasciva e meno tentatrice della Roma della Dolce Vita”, ha poi aggiunto, spiegando come la sua scalata per il successo fosse accolta comunque un certo scetticismo da parte della sua famiglia, da sempre molto vicina alla città partenopea. Un binomio, quello tra Napoli e lo stesso Renzo Arbore, che sembra aver portato molta fortuna allo showman foggiano. Una scelta, quella di lasciare da giovane la propria terra d’origine, che è costata comunque tanti sacrifici ma che, evidentemente, ha dato i suoi abbondanti frutti.