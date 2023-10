Diritti TV, importante decisione per i tifosi: Napoli interessato

Diritti TV, quest’oggi è stato deciso chi trasmetterà le gare di Coppa Italia e Supercoppa Italiana per il triennio 2024-2027

Una settimana fa ha avuto luogo, durante l’assemblea di Lega Serie A, l’assegnazione dei diritti tv per il quinquennio 2024-2029. A spuntarla sono state, DAZN e Sky. L’offerta attualmente in essere resterà invariata: DAZN trasmetterà tutti i match, di cui 7 in esclusiva, mentre 3 saranno in co-esclusiva con Sky. Nei cinque anni i club si divideranno 4,5 miliardi di euro, più un’eventuale altro miliardo in base a share ed abbonati ai broadcaster. Nelle settimane precedenti alla decisione finale si era parlato della creazione di un canale tematico della Lega, quest’opzione era fortemente sostenuta dal presidente De Laurentiis.

Il patron azzurro infatti non ha esitato a contestare la decisione della Lega: “È una sconfitta del calcio italiano, con questa offerta il calcio morirà. Sky e DAZN non sono competenti, non fanno bene al calcio italiano”, queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa subito dopo l’assegnazione. Inoltre, ha contestato la durata dell’accordo, secondo lui troppo longevo e poco al passo con i continui cambiamenti del mondo odierno. “Poi c’è stupidaggine di fare accordo da cinque anni. In momenti di crisi cinema e calcio sono due cose che vanno fortissimo, sono panacea ai dolori del quotidiano ma noi questo lo abbiamo messo nel cassetto”, De Laurentiis concluse così il suo attacco ai vertici del calcio italiano.

Quest’oggi un’altra decisione importante per il futuro del calcio italiano: l’assegnazione dei diritti televisivi per la visione della Supercoppa Italiana, che da quest’anno avrà una formula del tutto nuova, e la Coppa Italia.

Diritti Tv Coppa Italia e Supercoppa: l’assegnazione

La Lega ha comunicato, attraverso una nota ufficiale, la decisione dell’assemblea riunitasi quest’oggi:

“La Lega Nazionale Professionisti Serie A, con riferimento all’Invito a presentare Offerte per i Diritti Audiovisivi Coppa Italia e Supercoppa Italiana per il Territorio Italiano per le Stagioni 2024/25, 2025/26, 2026/27 procedura riservata a Operatori della comunicazione, pubblicato in data 27 giugno 2023, comunica Che l’Assemblea riunitasi in data 30 ottobre 2023 ha deliberato l’assegnazione dei Diritti Audiovisivi del Pacchetto Dirette Audiovisive Coppa Italia e Supercoppa Italiana alla società Reti Televisive Italiane S.p.A. (Mediaset, ndr)”.

Dunque, prosegue l’accordo con Mediaset. Stavolta l’offerta dell’emittente televisiva prevede un esborso di 56 milioni di euro (compreso parte variabile) e più di 2 di costi fissi, per un totale di 58 milioni di euro. Un aumento di 10 milioni di euro rispetto all’offerta del triennio precedente. La votazione ha visto 18 voti favorevoli, con il Napoli astenuto e la Fiorentina astenuta per delega (non era collegata e aveva dato la delega al Napoli).