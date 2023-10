Carmando da brividi su Maradona: “Spero di poter tornare a fargli i massaggi in Paradiso”

Nel giorno in cui Diego Armando Maradona avrebbe compiuto 63 anni, diversi ex compagni e non solo lo hanno ricordato. Messaggio da brividi del suo ex massaggiatore Carmando.

All’indomani di Napoli-Milan, i tifosi azzurri e non solo ricordano Diego Armando Maradona. Il Pibe de Oro oggi avrebbe spento 63 candeline, ed il suo ricordo è rimasto accesso nel cuore di milioni di appassionati.

Ci ha tenuto a ricordarlo particolarmente il suo ex massaggiatore storico Salvatore Carmando.

Carmando ricorda Maradona con un messaggio da brividi

Nella giornata in cui Maradona avrebbe festeggiato il suo compleanno, sono arrivati numerosi messaggi e dediche da parte di suoi ex conoscenti e non solo. Alcuni di loro sono intervenuti a Radio Kiss Kiss Napoli, come il suo massaggiatore Salvatore Carmando.

Lo storico massaggiatore della bandiera e simbolo indelebile della storia del Napoli ha lanciato questo messaggio da brividi: “Ieri ho festeggiato 80 anni, il mio compleanno veniva un giorno prima di quello di Diego. Quando il Creatore mi chiamerà spero di andare in Paradiso per continuare a fare i massaggi a Maradona”. Un messaggio non scontato e proveniente dal profondo del cuore quello di Carmando, che ci ha tenuto a ricordare con particolare affetto e gioia Maradona, in quello che sarebbe stato il giorno del suo sessantatreesimo compleanno.