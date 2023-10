“Qual è il tuo ruolo ideale?”: Raspadori risponde in diretta, la risposta è imperdibile

Grande emozioni al Maradona per la sfida tra il Napoli e il Milan. Decisivo Giacomo Raspadori, che ha parlato ai microfoni di DAZN nel post match.

Napoli Milan è stata una vera e propria altalena d’emozioni. Finisce 2-2 il Sunday Night Match al Maradona. Prosegue il digiuno di vittorie dei partenopei nei match casalinghi contro i rossoneri.

Campioni d’Italia in enorme difficoltà nel primo tempo, contro il Diavolo guidato da Stefano Pioli che ha preparato in modo egregio la partita. Difatti dopo trentuno minuto, il tabellone recitava 0-2 con doppietta di Oliver Giroud. Ripresa totalmente differente, in cui i padroni di casa hanno mostrato un atteggiamento più aggressivo ed impattante. Ciò ha portato ad un ribaltamento di fronte in cui prima c’è stata la rete di Politano e poi il pareggio firmato Giacomo Raspadori. Maignan nega la gioia finale, a Kvaratskhelia, vicinissimo al clamoroso ribaltone.

Napoli-Milan: le parole di Raspadori

L’attaccante classe 2000 sta dimostrando di sostituire perfettamente Victor Osimhen. L’autore del pareggio ha commentato quanto successo ai microfoni di Dazn.

“Sicuramente ho giocato diverse volte come ala, l’ho fatto l’anno scorso ed anche quest’anno, anche se mi sento naturale nelle zone centrali del campo, perché la mia natura è quella dell’attaccante, ma per caratteristiche mie, posso ricoprire anche altri ruoli offensivi

Sull’esultanza, ha poi aggiunto:

Nello spogliatoio facciamo delle sfide a minigolf ed ecco come è nata l’esultanza.

Sulla stagione, ha aggiunto: