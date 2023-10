“In campo da fuori ruolo”: la rivelazione su Napoli-Milan spiazza i tifosi

Momento difficile in casa Milan, che arriva al Maradona a seguito di due scontri diretti persi tra Serie A e Champions League: il match contro il Napoli è importantissimo anche per i rossoneri.

Stefano Pioli dovrà inventarsi qualcosa in vista del Napoli. Il tecnico del Milan, a seguito delle due sconfitte registrate contro Juventus e Paris Saint Germain, è finito sul banco degli imputati. Un gioco che latita, poca produzione offensiva (per non dire nulla), sono queste due delle critiche mosse maggiormente all’ex tecnico di Fiorentina e Lazio, che nel post gara di Parigi ha fatto anche intendere di non essere d’accordo con la lettura di capitan Calabria, apparso palesemente nervoso e polemico.

Emergenza Milan, la mossa di Pioli

In un contesto già complicato, si sono aggiunte le condizioni fisiche non perfette dei giocatori milanisti, alle prese con qualche infortunio di troppo.

Il compagno di nazionale di Osimhen, Samuel Chukwueze, ha registrato proprio come il nove del Napoli un infortunio in nazionale che lo costringerà a rientrare solamente dopo la sosta. Jovic si sarebbe invece infortunato durante il riscaldamento di PSG – Milan, anche se fortunatamente, almeno secondo le ultime indiscrezioni circolate a Milanello, Okafor dovrebbe recuperare.

In mezzo a tutte queste defezioni di natura fisica, si è “inserita” prepotentemente anche la squalifica di Thiaw, centrale rossonero e della nazionale tedesca, autore del fallo da ultimo uomo su Kean che ha indirizzato la gara verso la vittoria della Juventus.

Il giovane, ormai perno del quartetto difensivo al pari di Tomori, potrebbe essere sosttuito da Kjaer, già protagonista di ottime prestazioni contro il Napoli la passata stagione. Nonostante ciò, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Pioli starebbe ragionando su un’altra opzione.

Tale opzione rispondere al nome di Kalulu, polivalente difensore della nazionale under 21 francese che dopo un impatto sorprendente in quel di San Siro, ha man mano perso posizioni nelle gerarchie dell’allenatore. Kalulu si è disimpegnato molte volte da centrale, ma secondo il quotidiano, in tutte le sue ultime uscite avrebbe allargato il proprio raggio d’azione diventando quasi un vero e proprio terzino di ruolo. Per questa motivazione, il classe 2000 sarebbe quasi alla ricerca di una nuova “confidenza” nella posizione di centrale.

A poco più di 24 ore dalla sfida del Diego Armando Maradona, però, Pioli non avrebbe ancora sciolto i propri dubbi, dubbi che con ogni probabilità porterà con sè sino a Napoli, salvo scioglierli stasera. Ne scopriremo in ogni caso qualcosa in più domani, quando ad un’ora circa dalla gara, verranno diramate le formazioni ufficiali.