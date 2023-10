Gol annullato alla Juventus, tifosi inferociti: scoppia la polemica sul fuorigioco

La serata del match Juventus-Verona non è iniziata bene per la squadra di Max Allegri: è subito polemica tra i tifosi bianconeri.

All’Allianz Stadium di Torino si percepisce un clima di alta tensione a partire dal primo tempo, ciò che ha fatto scatenare l’ira dei tifosi bianconeri è il fuorigioco che ha causato l’annullamento del goal dell’attaccante Moise Kean.

Juve-Verona, il fuorigioco di Kean

Sui social si stanno diffondendo già le prime polemiche da parte della tifoseria bianconera, ma effettivamente il fuorigioco c’era? Il fuorigioco a quanto pare c’è, la causa è il mezzo tacchetto dell’attaccante bianconero. Nonostante ciò, i tifosi bianconeri continuano a sostenere che il goal è stato ingiustamente annullato, creando un vero e proprio dibattito sui vari social.

Un controllo abbastanza complicato, non era un fuorigioco semplice da rilevare. Secondo il VAR, il classe 2000 si trovava in posizione irregolare soltanto per pochi millimetri. Dopo qualche minuto di attesa per i controlli in sala VAR, l’arbitro Feliciani conferma il fuorigioco del classe 2000, scatenando il malcontento dei bianconeri.