Napoli-Milan, arriva la notizia sul recupero di Anguissa

Si va verso la decima giornata, il Napoli di Rudi Garcia potrebbe recuperare un pezzo importante per la sfida contro il Milan.

Si prospetta una serata calda per il match Napoli-Milan. Gli azzurri di Garcia dovranno mettersi in gioco e dimostrare di poter conquistare i 3 punti contro una squadra non facile. I due big match che il Napoli ha giocato in questo avvio di campionato sono finiti malissimo per gli azzurri. I campioni d’Italia hanno perso prima contro la Lazio per 3-1 e poi contro il Real Madrid è arrivata la sconfitta per 3-2. Per il Napoli, dunque, è arrivato il momento di invertire la tendenza e l’occasione per Di Lorenzo e compagni è ghiotta.

Il Milan di Stefano Pioli non arriva al meglio alla sfida contro il Napoli. I rossoneri sono usciti sconfitta dalla sfida contro la Juventus, condizionata per il cartellino rosso nel primo tempo dato a Malick Thiaw. Poi, in Champions League è arrivata la batosta che ha forse segnato il percorso europeo del Milan. I rossoneri sono usciti sconfitti per 3-0 al Parco dei Principi contro il Paris Saint Germain. Il Milan è la prima squadra italiana della storia a non aver segnato nel girone d’andata di Champions League. L’occasione è ghiotta per il Napoli che in caso di vittoria si porterebbe a meno uno dai rossoneri e si rilancerebbe in classifica nonostante le difficoltà trovate fino ad ora. Il calcio d’inizio è fissato per le 20:45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona. Dunque, il Napoli affronterà il Milan in casa e questo, potrebbe caricare maggiormente a spingere verso la vittoria.

Recupero Anguissa? Gli aggiornamenti sulle sue condizioni

Una sfida non facile quella di domenica sera, il Napoli dovrà dimostrare di essere in grado di poter vincere anche contro una possibile candidata allo scudetto. Rudi Garcia dovrà quindi preparare al meglio questa partita, per farlo dovrà pensare bene su quali giocatori contare. Inoltre, potrebbero esserci buone notizie per il centrocampo in vista della gara.

Secondo quanto riportato da Radio Marte, oggi ci sarà il provino decisivo per Franck Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese si è infortunato lo scorso 8 ottobre durante il match contro la Fiorentina a causa di una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra. C’è fiducia sul possibile recupero, a breve potrebbero esserci buone notizie per il tecnico francese.

AGGIORNAMENTO 16:50: Secondo quanto riporta Sky Sport, pare che il Napoli abbia intenzione di adottare la linea conservativa nei confronti del recupero di Anguissa. Il centrocampista camerunese, dunque, non ci sarà contro il Milan. Al suo posto dovrebbe esserci Cajuste che al momento sta vincendo il ballottaggio con Elmas.