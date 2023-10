Mercato, fumata nera per il Napoli: c’è l’annuncio del dirigente sull’affare

Rebecca Corsi, vicepresidente e Amministratore Delegato dell’Empoli, si è espressa riguardo un obiettivo azzurro e circa la possibilità che il talentino si trasferisca a breve.

Ormai non è un mistero: tra le squadre iscritte alla corsa per Tommaso Baldanzi c’è anche il Napoli. Il vicepresidente e Amministratore Delegato dell’Empoli, Rebecca Corsi, ha avuto modo di parlare della gestione del suo club circa il settore giovanile e i giovani che negli anni hanno avuto modo di aggregarsi in prima squadra, facendo così l’esempio proprio del giovane calciatore.

Ha espresso l’orgoglio dalla parte della società per i passi da gigante che Baldanzi sta compiendo giorno dopo giorno, bloccando però le voci su un suo possibile addio a gennaio. “L’ambiente Empoli li fa essere concentrati sull’annata, rimandiamo i discorsi a giugno e facciamoli crescere con calma”, queste le sue parole rilasciate a Sky Sport. Bloccato quindi sul nascere il possibile approdo di Tommaso Baldanzi al Napoli già a gennaio.

Napoli-Empoli, un asse di mercato tinto d’azzurro (in attesa di Baldanzi?)

Il Napoli e l’Empoli sono soliti in quanto club a fare trattative di mercato l’un l’altra, ultimo su tutti: Giovanni Di Lorenzo. Dopo quest’ultimo, il Napoli ha cercato di mettere un po’ di Empoli anche sulla fascia opposta poiché nel 2021 (prima dell’acquisto di Olivera) i partenopei hanno provato fino all’ultimo ad ingaggiare Fabiano Parisi (attuale terzino della Fiorentina, ndr).

Tornando al capitano azzurro, Di Lorenzo è stato pagato dal Napoli la modica cifra di 9 milioni di euro: da quando veste la maglia azzurra ha notevolmente incrementato il suo valore di mercato e ha fornito prestazioni a dir poco eccellenti, oltre che a conquistare un Europeo con la nazionale italiana e uno scudetto col Napoli da capitano. Ma non solo: altri calciatori che hanno fatto il passaggio dalla Toscana al club azzurro sono i vari Tonelli, Hysaj, Mario Rui, Valdifiori

Sono parecchi anche i calciatori che invece hanno fatto il passaggio inverso, dal Napoli all’Empoli. È il caso di Luigi Sepe, che ha difeso per una stagione la porta dell’Empoli (l’ultima con Sarri in panchina, ndr) oltre a Luperto, El Kaddouri, Ciciretti, Tutino, Maiello, Dumitru e tanti altri

Insomma, non mancano i precedenti tra le due società. Tommaso Baldanzi sarà il prossimo? Considerando quanto il club azzurro sia interessato al suo talento, non è escluso che il Napoli possa provarci concretamente, con il club di Aurelio De Laurentiis che cercherà sicuramente di sfruttare i buoni rapporti con la proprietà dell’Empoli.