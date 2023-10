Infortunio Osimhen, tempi di recupero più lunghi: quando tornerà in campo

Intervenuto in diretta streaming su Twitch, Victor Osimhen ha chiarito determinate cose tra cui l’entità del suo infortunio

Un momento da ricordare quello di ieri sera tra Victor Osimhen che si è fatto coinvolgere in una chiacchierata dall’amico Mario Balotelli e da Damiano Er Faina su TvPlay. Vox to Box, lo show di intrattenimento creato dall’attaccante che insieme al fratello Enock, all’ex portiere Emiliano Viviano e agli streamer Faina ed Enerix, regolarmente porta sulla piattaforma di Twitch tanti ospiti importanti dal mondo del calcio. Ieri sera è toccato alla star del Napoli che con gli azzurri ci ha vinto uno scudetto da protagonista e che, grazie alle sue prestazioni, ha fatto lievitare il prezzo del cartellino di mercato a quasi 200 milioni di euro. Entrato di diritto nell’olimpo degli attaccanti più forti, Osimhen si è concesso del tempo per andare in trasmissione live.

Tanti sono gli argomenti toccati durante la trasmissione, durata più di un’ora in cui Victor Osimhen si è sentito libero di esprimere diversi pareri su compagni, avversari, allenatori e sensazioni personali. Ci è proprio riuscito allora Mario Balotelli, adesso in forze all’Adana Demirspor in Turchia, a far tornare il sorriso al nigeriano. Proprio quel sorriso mancava forse da troppo ad Osi che tra incresciose faccende con il Napoli, rigori sbagliati e un rapporto ancora non decollato del tutto con il suo nuovo allenatore e infortuni, non sta facendo dormire sereni i suoi tifosi.

Un infortunio più serio del previsto

Durante la trasferta degli azzurri a Berlino, anche Osimhen era stato visto in Germania. Un pensiero iniziale dei suoi sostenitori aveva fatto pensare ad un viscerale attaccamento alla maglia partenopea volta a seguirla nonostante l’infortunio. Invece Victor era a Francoforte con gli amici dove ha deciso di passare la giornata libera con gli amici. Assente già da due partite, l’infortunio di Osimhen potrebbe essere più serio del previsto ed i tempi di recupero potrebbero allungarsi ulteriormente.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano il Mattino, il rientro di Victor potrebbe avvenire tra fine novembre ed inizio dicembre. Il nigeriano potrebbe saltare la partita di ritorno contro il Real Madrid e sperare di rientrare per la sfida contro l’Inter in programma per il 3 di dicembre. Il giornale spiega dell’esigenza di fare ancora terapie e di vedere il rientro dopo la sosta di metà novembre ancora non certo. Osimhen dovrà restare fuori almeno altri 50 giorni e lavorare per tornare al meglio.

Se la squadra affrettasse i suoi tempi di recupero, il nigeriano potrebbe poi subire una ricaduta. Tante saranno le partite saltate da Osimhen considerando anche l’impiego in Coppa d’Africa di gennaio. Il Napoli resta aggrappato a Kvaratskhelia che sembra tornato sui livelli ammirati durante la scorsa stagione.