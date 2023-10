Dichiarazione bellissima ai napoletani: le parole della star infiammano la città

È una delle artiste più amate del momento e, sicuramente, si fa voler molto bene dal suo nutrito pubblico napoletano: dopo le parole delle scorse settimane, la cantante ha nuovamente avuto parole al miele per Napoli, scatenando i suoi fan in terra partenopea.

Il suo ultimo brano, con sonorità anche napoletane, sta praticamente spopolando in tutte le classifiche: il suo è un esordio di fuoco e ha fatto registrare già numeri più che importanti. Si tratta dell’artista Angelina Mango, figlia d’arte (suo padre è il compianto Pino Mango, mentre sua madre è Laura Valente, ex componente dei Matia Bazar, ndr), che in più occasioni ha espresso tutto il suo affetto per la città di Napoli e per tutti i napoletani. In “Che t’o dico a fa'”, oltre al titolo evidentemente in dialetto napoletano, è ricorsa anche a diversi omaggi alla città partenopea, a cui spesso la stessa Angelina (che ha vinto nella categoria Canto nel talent show Amici di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, ndr) ha riservato parole bellissime.

Altrettanto magnifica è l’intervista che ha rilasciato alle colonne del Corriere della Sera, negli ultimi giorni. Parole che hanno scatenato nuovamente tutti i suoi fan napoletani e non solo: scopriamo insieme cosa ha avuto da dire l’artista a riguardo.

Angelina Mango da impazzire: lo ha detto sui napoletani

Senza dubbi, Angelina Mango è uno dei talenti emergenti più interessanti che il panorama della musica italiana sta offrendo nella storia recente. La sua vittoria nella categoria Canto ad Amici di Maria De Filippi è soltanto uno dei grandi risultati ottenuto dall’artista lucana in questa primissima fase della sua carriera.

Nel corso della sua intervista affidata al quotidiano Corriere della Sera, Angelina è tornata a parlare del suo affetto per la città di Napoli, non risparmiandosi e rilanciando quella che può definirsi come una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti di Partenope. “In questo momento mi sento di assomigliare alla città di Napoli”, ha dichiarato l’artista nel corso del suo intervento. “Napoli è per me lo specchio del mio entusiasmo”.

Inoltre, sul suo cantare in napoletano (basti pensare al titolo del suo ultimo brano, Che t’o dico a fa’, ndr), Angelina ha aggiunto: “Io non considero il cantare in dialetto napoletano appropriazione culturale: la musica non fa mai razzie, al limite prende in prestito e regala. Il pubblico mi sta accogliendo. Una gavetta priva di soddisfazioni è servita”. Queste parole, forse superfluo anche ribadirlo, ha scatenato e non poco i napoletani.