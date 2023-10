“Mi ha trasformato”, Osimhen legatissimo: le parole su Spalletti sono da brividi

Victor Osimhen, attualmente out per infortunio, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Tv Play, ospite dell’amico Mario Balotelli.

Il Napoli è in ripresa, nel mentre, attende fremente il ritorno in campo di Victor Osimhen, uscito acciaccato nell’ultima sfida giocata con la maglia della Nigeria.

L’ex attaccante del Lille, sostituito egregiamente in questi primi 180 minuti da Raspadori, rientrerà probabilmente dopo la nuova sosta, pronto per guidare l’attacco dei campioni d’Italia nel tour de force che li vedrà impegnati contro le prime della classe.

L’iter riabilitativo di Osimhen è quindi partito, nel mentre, il numero 9 del Napoli è stato ospite di Mario Balotelli, suo grande amico, su Tv Play.

Tra i tanti temi toccatti dalla punta, immancabile quello riguardante il rapporto con Luciano Spalletti, suo vero mentore, l’allenatore che come ammesso dallo stesso attaccante ha maggiormente inciso sulla propria carriera.

Questo, uno stralcio delle sue dichiarazioni:

“Spalletti per me è un genio, non lo dico perchè mi ha cambiato, ma lo è davvero. Chiede tanto questo è vero, ma può raggiungere grandi risultati con l’Italia, per me è sulla strada giusta, ha tanti calciatori su cui poter contare”.