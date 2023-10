Calciomercato Napoli, nuova idea per l’attacco se parte Osimhen: costa 40 milioni

Il futuro di Victor Osimhen appare ancora incerto, nonostante la trattativa per il rinnovo non sia saltata come dichiarato dalla società.

Tiene banco in casa Napoli il futuro di Victor Osimhen, con una nube di incertezza che ha avvolto una trattativa data per conclusa nella settimana pre Frosinone tra società ed entourage del giocatore nigeriano ex Lille. Si è discusso tanto in merito, dalle dichiarazioni di De Laurentiis, che facevano preludere una separazione, sino al comunicato societario della settimana scorsa, in cui la dirigenza partenopea confermava l’intenzione di sedersi attorno ad un tavolo con l’attaccante per prendere una decisione definitiva. Il futuro non sembra quindi scritto e la separazione, per quanto dolorosa sia, è un’opzione da dover considerare.

Sostituto Osimhen, si osserva Gimenez del Feyenoord

Su Osimhen ci sono infatti gli occhi di mezza Europa, con svariati top club alla ricerca di un nove che possa prendere il posto da titolare del proprio attacco, su tutti, almeno secondo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, Chelsea e Liverpool. Società importanti, con disponibilità impareggiabili per il Napoli, società che tra l’altro giocano in Premier League, campionato da sempre considerato come un vero punto d’arrivo dallo stesso Osimhen, che non ha mai nascosto il proprio apprezzamento per il massimo campionato britannico.

Per questa motivazione, De Laurentiis, coadiuvato dalla propria dirigenza, sarebbe già in fase di scouting alla ricerca di quello che potrebbe rivelarsi l’eventuale sostituto del bomber nigeriano.

Sono tanti i nomi al vaglio, ma, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, uno in particolare potrebbe incuriosire i campioni d’Italia in carica, un nome che corrisponderebbe a Santiago Gimenez, prima punta del Feyenoord.

Il messicano, autore di 15 goal e 3 assist in 11 presenze stagionali, è andato anche questa sera a segno con una doppietta che ha steso la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Numeri impressionanti, che hanno attirato l’interesse di mezza Europa, facendo allo stesso tempo lievitare il prezzo del giocatore, acquistato dagli olandesi per soli 4 milioni nell’estate del 2022 dal Cruz Azul.

Attualmente, il bomber sarebbe valutato non meno di 40 o 50 milioni, una cifra monstre, a cui la dirigenza biancorossa era convinta di arrivare già dalla scorsa sessione di mercato, quando ha declinato le offerte dei vari acquirenti, presentatisi dopo aver “apprezzato” i 28 goal realizzati nelle sue prime 5 presenze europee.

Oltre al Napoli, sul ragazzo ci sarebbero anche Milan ed Inter, ma soprattutto, i “soliti” club di Premier, gli stessi che sarebbero interessati proprio a Victor Osimhen.