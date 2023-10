Serie A, il presidente contro De Laurentiis: “Ci ringrazierà”

L’assemblea della Lega Serie A ha deciso di accettare la proposta di DAZN e Sky per i diritti tv. La cosa non è piaciuta a De Laurentiis che si è infuriato, ed un presidente non ha preso bene le sue accuse.

La Lega Serie A ha deciso di affidare i diritti tv del campionato a DAZN e Sky per il quinquennio 2024-2029. Questa scelta ha mandato su tutte le furie Aurelio De Laurentiis, che ha attaccato i vertici della Lega e non solo.

Le dichiarazioni di De Laurentiis non sono piaciute ad un presidente, che ha replicato dinanzi alla stampa al presidente del Napoli.

Cairo in disaccordo con De Laurentiis: la replica del presidente del Torino

Al termine dell’Assemblea della Lega Serie A sono arrivate immediate le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli non ha preso affatto bene la scelta di affidare per i prossimi cinque anni i diritti tv della Serie A nuovamente a DAZN e Sky. Non è mancato l’attacco anche verso i 17 club che hanno accettato la proposta dei due broadcaster nel corso del suo intervento.

Poco dopo è intervenuto ai microfoni della stampa il presidente del Torino Urbano Cairo. Il presidente granata si è dichiarato in disaccordo con De Laurentiis: “Stimo De Laurentiis, ma non sono d’accordo con lui. L’offerta di DAZN e Sky non è quella che avremmo voluto, ma potrebbe migliorare con il numero di abbonamenti in aumento e se la pirateria verrà abbattuta. Io stimo De Laurentiis, va sempre ascoltato con interesse perché quello che dice è sempre qualcosa di visionario, ma in questo caso non condivido minimamente le sue parole. Ora magari non se ne rende conto, ma presto ci dirà grazie”.

Arrivata immediata la replica a De Laurentiis da parte di Cairo, che si è trovato in disaccordo con la sfuriata effettuata dal presidente del Napoli subito dopo l’assemblea.