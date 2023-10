Tengono ancora banco in casa Napoli i rinnovi contrattuali degli azzurri: da Kvaratskhelia ad Osimhen, ma a quanto pare, non solo.

Il Napoli è risorto in quel di Verona imponendosi per 1 a 3 contro l’Hellas di Baroni. Una gara convincente, chiusa dagli azzurri in circa 55 minuti, il tempo di esultare per l’ormai “solito” goal di Matteo Politano e per la doppietta di Kvaratskhelia.

Una vittoria importante, che permetterà al team guidato da Rudi Garcia di approcciare diversamente ai prossimi impegni, quelli contro Union Berlino in Champions League e Milan in Serie A.

Una settimana in cui i campioni d’Italia in carica si giocheranno una buona fetta della stagione, indirizzando concretamente il proprio girone e comprendendo finalmente le reali possibilità di restare attaccato al treno delle prime quattro.

Dal campo alle trattative, ADL vuole il rinnovo dell’azzurro

Aurelio De Laurentiis nell’ultima settimana ha vissuto ampiamente l’aria di campo. Il patron, complici i dieci giorni turbolenti abbattutisi su Garcia e i suoi ragazzi, ha voluto far sentire tutto il proprio appoggio, cercando inoltre di stabilire un punto di incontro tra gruppo squadra e allenatore. Una presenza a quanto pare preziosa, almeno considerando il risultato del Bentegodi, in attesa di ulteriori conferme.

Nonostante ciò, a breve, il leader della FilmAuro potrebbe però tornare a dedicarsi a ciò che gli compete maggiormente, riaffacciandosi alle trattative per i rinnovi, come dichiarato attraverso il comunicato della settimana scorsa relativo alla vicenda Osimhen. Il nigeriano è e resta l’argomento principale in casa Napoli, il suo rinnovo è diventato una vera e propria telenovela e a quanto pare, nelle prossime settimane, si potrebbe finalmente arrivare a mettere un punto definitivo a questa storia.

Allo stesso tempo, De Laurentiis dovrà dedicarsi anche ad altre trattative, tra cui quella riguardante il sopracitato Politano, tra i più in forma in questo avvio di stagione condito da ben 4 goal, uno in più dell’intera scorsa stagione quando l’ex Inter si fermò a 3 centri in campionato. L’ala destra, secondo quanto riportato dalle colonne de Il Mattino, sarebbe in trattativa con la società per un prolungamento contrattuale, nonostante una scadenza fissata solamente nel 2025. Il Napoli, stando alle indiscrezioni rilasciate dal quotidiano, si sarebbe già riservato una opzione di rinnovo, nonostante ciò, De Laurentiis complice il rendimento elevato del classe ’93, potrebbe essere già pronto per prolungare. Politano percepisce circa due milioni a stagione, le cifre del nuovo contratto si aggirerebbero su cifre leggermente diverse.