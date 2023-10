Delusione per Garcia: due mosse di ADL non gli sono piaciute

La presenza di Aurelio De Laurentiis in quel di Castel Volturno è diventata elemento costante negli ultimi 7 giorni.

La quiete dopo la tempeste, questo era l’obiettivo di Aurelio De Laurentiis, un obiettivo che almeno momentaneamente pare raggiunto.

Il Napoli è infatti risorto a Verona schiantando l’Hellas di Baroni con un 1 – 3 che ha visto Politano e Kvaratskhelia in grande spolvero in vista di un tour de force che appare decisivo tra Europa e Serie A, con Union Berlino e Milan nel mirino dei campioni d’Italia in carica.

De Laurentiis – Garcia, presenza eccessiva?

Secondo quanto riportato da Il Mattino, però, la presenza del patron del Napoli rischierebbe di diventare eccessiva o quantomeno ingombrante agli occhi di Rudi Garcia, che avrebbe inoltre preferito un atteggiamento più duro sul tema proteste.

Il tecnico francese ha infatti apprezzato il sostegno del presidente e allo stesso tempo l’ultimatum imposto ai propri giocatori in merito alle reazioni spropositate verso il tecnico.

Nello specifico, però, l’ex Al – Nassr si sarebbe aspettato delle multe effettive e non una “minaccia” incombente in caso di recidività. Sciocchezze, all’interno di un contesto che ribadiamo, ha visto Garcia sicuramente felice dell’intervento di De Laurentiis.