“Col Napoli possiamo solo vincere”: da Berlino avvertono gli azzurri

Dopo l’1 a 3 con cui si è imposto a Verona, il Napoli di Rudi Garcia è pronto a riaffacciarsi alla Champions League in Germania.

Una settimana decisiva, il Napoli si appresta a vivere sette giorni che indirizzeranno probabilmente la stagione europea ed italiana con le sfide contro Union Berlino prima e Milan poi.

Gli azzurri, attualmente secondi al pari del Braga, ma avanti ai portoghesi in virtù degli scontri diretti, sfideranno la compagine tedesca ferma a zero punti e in un periodo di crisi nera. Inutile soffermare che in caso di vittoria, il team di Rudi Garcia eliminerebbe definitivamente dalla corsa al secondo posto l’Union.

I tedeschi sono chiamati a giocarsi il tutto per tutto, infatti dopo la sconfitta di misura subita al Santiago Bernabeu con la rete del solito Bellingham, sono infatti capitolati incredibilmente tra le mura amiche contro lo Sporting Braga, un risultato clamoroso, soprattutto considerando il 2 a 0 che era maturato in soli 37 minuti.

Union in cerca di rivalsa, attento Napoli

Nel frattempo, ai microfoni di alcuni media tedeschi, il direttore sportivo dei biancorossi, Oliver Ruhnert, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al momento no dei suoi, reduci da ben 8 sconfitte consecutive tra Germania e Champions. Questo uno stralcio delle sue parole, riprese dalla Bild:

“Nelle ultime 3 non siamo stati capaci di segnare neanche un goal. I principali problemi sono appunto due: non riusciamo a concretizzare le palle goal che siamo in grado di creare, però subiamo goal con relativa facilità”.

Un’immagine realistica del periodo vissuto dall’Union Berlino, autentica sorpresa della Bundesliga 2022/2023, chiamata questa stagione a confermarsi e per il momento imbattutasi in una spirale da cui pare complicato uscire, nonostante l’acquisto di uomini d’esperienza come il pluricampione Leonardo Bonucci, separatosi bruscamente dalla Juventus dopo la rottura – bis con Allegri.

Il ds, si è successivamente soffermato sul prssimo impegno europeo in Champions, che proprio domani serà vedrà i tedeschi impegnati contro i campioni d’Italia in carica:

“Lo dico molto sinceramente: sono felice che la gara contro il Napoli arrivi adesso. Probabilmente la squadra necessita di una partita del genere per risorgere visto che la fiducia attualmente si trova nel seminterrato. Col Napoli possiamo solamente vincere. Bisognerà lavorare proprio sull’aspetto della fiducia, ed è quello che faremo nelle prossime settimane in modo da tornare a portare a casa risultati positivi”.

Insomma, una sorte di all – in sui 90 minuti che andranno in scena all’Olympiastadion di Berlino, sede prescelta dalla dirigenza del club tedesco per ospitare le proprie gare casalinghe nella massima competizione europea.