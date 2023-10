L’agente esce allo scoperto: “Nessuna chance per Kvaratskhelia”

Alla vigilia di Union Berlino-Napoli ha parlato l’agente di un giocatore in vista del match. Chiaro messaggio lanciato a Kvaratskhelia in vista dell’impegno contro i tedeschi.

Dopo l’ottima vittoria ottenuta sabato contro l’Hellas Verona, per il Napoli è tempo di tornare a giocare in Champions League. Gli azzurri domani sera affronteranno all’Olympiastadion l’Union Berlino, in un match dove la vittoria è praticamente d’obbligo.

Alla vigilia della gara, l’agente di un calciatore ha parlato di Kvaratskhelia, lanciando un messaggio al georgiano verso la gara contro l’Union Berlino.

L’agente di Doekhi avvisa Kvaratskhelia

L’Union Berlino non sta attraversando un periodo facile, vista la striscia negativa di otto sconfitte consecutive registrata dalla squadra di Fisher. Occhio però a sottovalutare la gara, visto che i tedeschi nonostante le tante sconfitte hanno venduta cara la pelle. Difatti l’Union Berlino è capitolato solo nei minuti finali dei due match di Champions League contro Real Madrid e Braga. Napoli avvisato, occhio alle disattenzioni ed ai cali di concentrazione nel corso del match, che potrebbero costare carissimi.

Intanto in vista del match si è espresso ai microfoni di Radio CRC nella trasmissione Si Gonfia la Rete l’agente di Doekhi, difensore dell’Union Berlino. Sono stati diversi i temi toccati dall’agente del difensore olandese, dall’analisi del match passando per lo scontro con Kvaratskhelia fino ad un possibile futuro in Italia (forse al Napoli, ndr.) del suo assistito. Seraino Dalgliesh si è soffermato maggiormente sullo scontro che vedrà fronteggiare il suo assistito Doekhi ed il fuoriclasse georgiano del Napoli Khvicha Kvaratskhelia.

Queste le dichiarazioni di Dalgliesh sul duello che andrà in scena domani sera: “Kvaratskhelia domani avrà di fronte il difensore più forte che si troverà ad affrontare in tutta la stagione. Doekhi è molto motivato e gli farà passare una serata difficile. Domani sarà una serata complicata per Kvaratskhelia. Non sono sicuramente felice che non ci sarà Osimhen. Il fatto che non possa confrontarsi con lui non è un privilegio ma un dispiacere per Doekhi”.

Dunque l’agente di Doekhi ha lanciato un chiaro messaggio a Kvaratskhelia per il match in programma domani sera. Il guanto di sfida lanciato da Dalgliesh sarà sicuramente accettato da Kvaratskhelia, che proverà a far rimangiare ogni singola dichiarazione all’agente del difensore dell’Union Berlino. La pressione è tutta sulle spalle di Doekhi, che potrebbe capitolare e ricevere molte critiche qualora non facesse la partita annunciata dal suo agente contro l’esterno del Napoli. Non ci resta altro che attendere l’inizio di Union Berlino-Napoli per osservare da vicino questo duello annunciato alla vigilia.