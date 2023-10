La reazione di De Laurentiis alla vittoria: niente tweet per un motivo

Il patron azzurro AurelioDe Laurentiis non si è congratulato sui social, come è solito fare, dopa la vittoria di Verona: il motivo

Dopo una sosta nazionali complicata, caratterizzata dalla critiche alla squadra e all’allenatore, il Napoli di Garcia ha risposto sul campo. 3-1 su un campo difficilissimo come quello del Bentegodi. Oltre al risultato, soddisfacente, degna di nota è la prestazione generale della squadra, apparsa decisa e concreta, in attacco come in difesa. Evidentemente anche il patron è stato contento della prestazione degli azzurri, ma a dopo la vittoria non ha pubblicato il suo consueto tweet di congratulazioni alla squadra.

De Laurentiis non si congratula via social: la motivazione

A spiegare il motivo del mancato post ci ha pensato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che spiega che De Laurentiis è in attesa di risposte più convincenti da Garcia e la squadra.

Tuttavia, sia il tecnico che la squadra hanno riconosciuto meriti al presidente, in queste settimane sempre vicino alla squadra, persino in trasferta a Verona. Sulla vicinanza del presidente alla squadra, Garcia ha detto in conferenza: ““Il presidente ha fatto tutti i ritiri con noi, è bello avere il presidente vicino alla squadra perché non è così in tutti i club”. Dichiarazioni che inducono a pensare che ci sia clima disteso tra squadra, staff tecnico e dirigenza, si marcia tutti verso un obiettivo comune.